Stellantis e Volkswagen, vendite al top in Europa

editato in: da

La situazione del mercato auto la conosciamo benissimo, ne abbiamo parlato molto lo scorso anno, quando l’arrivo del Coronavirus ci ha costretti tutti in casa per arginare la pandemia e i contagi e i numeri relativi alle vendite sono scesi vertiginosamente.

Per tutto il comparto infatti si è toccato il fondo, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, con una diminuzione delle immatricolazioni che è arrivata a toccare anche il -98%. Una situazione senza precedenti, una crisi mai vista prima, che finalmente sta migliorando insieme a tutto il capitolo Covid-19. I danni sanitari ed economici sono stati altissimi, ora il pianeta intero è in ripresa, e lo è anche il mercato dell’automotive.

In vetta ci sono il colosso Stellantis, nato proprio a gennaio 2021, e il Gruppo Volkswagen, che si stanno contendendo il primato per numero di veicoli venduti in Europa. Facciamo un passo indietro e guardiamo la situazione del 2020, rispetto allo scorso anno il primo semestre del 2021 segna un buon +30% (c’era da immaginarselo) ma purtroppo ancora non siamo tornati ai numeri che precedevano la pandemia e la crisi. Il 2021 segna infatti, per il momento, ancora un -18% rispetto al 2019. Per questo motivo siamo consapevoli che per la totale ripresa ci vorrà ancora del tempo.

Nel primo semestre del 2021 comunque, in Europa, è stato proprio il Gruppo Volkswagen a vendere più auto, aggiudicandosi il primo posto della Top 5, con 1.900.940 immatricolazioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Non male anche il risultato di Stellantis, che in termini di crescita ha fatto ancor meglio, segnando un buon +35%, rispetto al +31% di VW. Le immatricolazioni di Stellantis sono state in tutto 1.838.216. Un secondo posto che potrebbe anche diventare primo, e al terzo gradino del podio troviamo l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi con un discreto +12%.

Ford si aggiudica la quarta posizione della classifica, con più di 537.000 auto vendute e un buon +23%, e infine Hyundai termina la Top 5, con oltre 516.000 unità immatricolate e +39%. Sfida aperta tra il Gruppo Volkswagen, che vince grazie ai SUV (più di 790.000 immatricolazioni), e Stellantis. Vediamo cosa succederà nella seconda parte dell’anno, senza dimenticare che Volkswagen se la cava molto bene anche nel segmento C (con la mitica reginetta Golf) e Stellantis nei segmenti A e B con la più venduta in assoluto, Fiat Panda, e anche Fiat 500, Opel Corsa, Citroen C3 e Peugeot 208, l’Auto dell’Anno 2020.