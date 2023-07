Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il CEO di Stellantis ha deciso, sfida aperta a Tesla: le novità di Lancia e degli altri brand

Chi sono i maggiori concorrenti del Gruppo Stellantis? Quando è stato domandato al CEO Carlos Tavares, la risposta è stata rapida e diretta: Tesla è la maggior rivale. E in questo modo Tavares ha praticamente lanciato il guanto di sfida a Elon Musk, che da sempre produce le auto elettriche più note e performanti al mondo.

In ogni caso, la battaglia aperta con Tesla indica sia quanto siano grandi le ambizioni di Stellantis nel settore elettrico, sia quanto la Casa di Elon Musk ricopra un ruolo di grande rilievo e importanza strategica nel comparto automobilistico, a livello globale.

Tavares riconosce e rafforza la già ottima posizione di Tesla nel settore dell’innovazione elettrica. Che cosa dobbiamo aspettarci da Casa Stellantis?

I programmi futuri

Nei programmi futuri del brand c’è la nuova Fiat Panda, che sappiamo essere l’auto più venduta in Italia e tra le più apprezzate anche in tutta Europa. Nei piani del Gruppo Stellantis c’è il lancio globale di Panda, con un nuovo design destinato al pubblico di tutto il mondo e dotata di tecnologie di ultima generazione in ambito di sicurezza a bordo, infotainment e connettività.

Un’altra delle vetture più attese nel futuro di Stellantis è Lancia Ypsilon. Da sempre vettura elegante e di tendenza, che verrà presto prodotta nella sua nuova variante per il futuro. La Casa ha già anticipato tutte le novità previste in termini di design e logo, proponendo una vera e propria svolta con il passato, nonostante il DNA dell’icona rimarrà tale.

Anche Peugeot 3008 è pronta a rinnovarsi, con una nuova variante elettrica con trazione integrale (secondo motore sull’asse posteriore). Ancora non abbiamo informazioni ufficiali sulle possibili varianti con motore termico e/o ibrido. Un modello moderno e all’avanguardia, con nuove soluzioni di connettività e infotainment.

Altra vettura attraverso la quale il Gruppo Stellantis vuole sfidare Tesla è la nuova Opel Corsa, che propone un restyling del frontale e altre modifiche al design, tra cui quelle apportate ai fanali e alla scritta Corsa, sull’intera larghezza del portellone. Il pannello nero lucido sulla plancia, che vedremo all’interno, riprende quello di Opel Mokka, con cui la nuova Corsa condividerà anche la meccanica. In futuro potrebbero sparire le varianti diesel, per lanciare l’auto con propulsori più efficienti e sostenibili.

Arriverà anche la nuova generazione di Jeep Compass, con maggiore autonomia grazie a un nuovo pacco batterie, che potrebbe garantire almeno 700 chilometri di percorrenza con una ricarica. Al momento non sappiamo molto di più, ma verranno probabilmente apportate alcune modifiche al design, anche se la Casa manterrà gli elementi di successo della versione attuale.

E infine parliamo di Citroen che, come già si vocifera da tempo, sembra stia lavorando a una versione nuova e più potente del quadriciclo elettrico Ami, che potrebbe arrivare a viaggiare fino a 80 km/h (e chissà se anche la Fiat Topolino seguirà le sue orme). Un potenziamento che potrebbe rendere la nuova Ami più appetibile a un pubblico più ampio.

Il successo di Stellantis in Europa

Stellantis pare avere tutte le carte in tavola per mostrare il meglio di sé, e i dati di vendita del primo semestre in Europa confermano la solida performance del Gruppo. L’azienda, attuale secondo gruppo in Europa per volumi complessivi, ha chiuso la prima metà dell’anno con 1,44 milioni di immatricolazioni con una crescita del +5,3% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno e con una quota di mercato del 19,1%.

Il Gruppo è leader del segmento dei veicoli commerciali leggeri con circa 292.000 unità vendute e un incremento del +5,3% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il market share, in questo caso, ha superato il 30%. Al momento la gamma Stellantis prevede 24 BEV ma è in continua evoluzione, come confermato dal recente debutto della Fiat 600e. L’offerta di veicoli a zero emissioni di Stellantis raddoppierà quasi entro fine 2024.