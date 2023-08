Fonte: 123RF Stellantis adotta una strategia multi-canale e investe nella vendita online di auto

Il settore dell’auto diventa sempre più “digitale” e, soprattutto in Italia, il Gruppo Stellantis si conferma in prima linea in questo programma di trasformazione: l’azienda sta investendo in modo deciso sulle vendite online, con l’obiettivo di rafforzare un canale oramai fondamentale per entrare in contatto con i potenziali clienti.

I numeri del primo semestre confermano la centralità degli “E-seller“, i consulenti di vendita online, di Stellantis, che hanno il compito di supportare il cliente nella prima fase del processo di vendita, ricoprendo un ruolo chiave nella strategia “multi-canale” dell’azienda.

L’importanza delle vendite online

Stellantis, forte degli ottimi risultati registrati in Europa in questa prima parte del 2023, continua a investire nella vendita online, un settore che, fino a pochi anni fa, ricopriva un ruolo molto limitato nel mercato automotive. Nel corso del primo semestre, oltre 200.000 consumatori hanno contattato gli E-seller, il team di consulenti dedicati alla vendita online di auto del Gruppo Stellantis.

L’azienda ha, quindi, registrato una media di 1.300 contatti giornalieri. Questi contatti non si sono tradotti in una semplice richiesta di informazioni. Circa 91.000 consumatori, pari a oltre il 40% del totale, ha acquistato una nuova auto entro 2 mesi dal contatto. Da notare, inoltre, che 1 consumatore su 2, dopo il contatto online, ha deciso di completare il processo d’acquisto in Concessionaria, evidenziando uno dei ruoli più importanti della vendita online.

I canali digitali di Stellantis, infatti, puntano ad accompagnare il cliente nella prima fase d’acquisto, semplificando la scelta del veicolo e dell’offerta finanziaria con la giusta consulenza, supportando così i canali di vendita tradizionali. L’impegno di Stellantis in Italia per il settore delle vendite online è confermato ad agosto: gli E-seller resteranno a disposizione dei potenziali clienti per tutto il mese.

Un approccio multi-canale

La strategia di Stellantis per la vendita online di nuove auto in Italia è quello della “multicanalità“. L’azienda ha investito in infrastrutture e formazione per creare una rete di E-seller in grado di offrire la consulenza necessaria a tutti i consumatori interessati all’acquisto di un nuovo veicolo e disposti a richiedere informazioni online, anche per velocizzare i tempi.

Nello stesso tempo, però, l’obiettivo non è solo la vendita diretta tramite una piattaforma online ma creare una sinergia tra canale digitale e canale “offline”. Per supportare le vendite, quindi, i consulenti di Stellantis forniscono tutte le informazioni necessarie online, permettendo così ai consumatori di recarsi in Concessionaria, per “toccare con mano” il veicolo e concluderne l’acquisto, con le idee chiare.

A chiarire la strategia del Gruppo per il mercato italiano è Santo Ficili, Country Manager di Stellantis Italia, che evidenzia: “L’attività svolta tramite i nostri consulenti online sta amplificando la nostra capacità di entrare in contatto con i clienti e generando nuove opportunità commerciali per la nostra rete di concessionari”.

Gli ultimi dati di vendita in Italia confermano il successo degli investimenti di Stellantis nel supporto alla vendita online, anche con un approccio multi-canale. Il Gruppo è sempre leader in Italia e ha registrato un incremento delle vendite del +9% (il dato è relativo al periodo gennaio – luglio 2023). Da segnalare, in particolare, una sostanziale crescita della divisione premium di Stellantis con i marchi Alfa Romeo (+136%), DS (+36) e Lancia (+11%) che crescono più della media dell’intero Gruppo. Cresce a ritmo sostenuto anche Maserati (+114%).