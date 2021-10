Stellantis, arriva l’annuncio di una nuova gigafactory

Da Stellantis e Lg Energy Solution nasce una nuova una joint venture per la produzione di batterie agli ioni di litio in Nord America.

Il nuovo impianto di batterie – spiega una nota diffusa prima della riapertura dei mercati in Europa – avrà una capacità di produzione annuale di 40 gigawattora.

L’avvio è previsto per il primo trimestre 2024. La gigafactory contribuirà a raggiungere l’obiettivo di Stellantis di portare le vendite di veicoli elettrificati a oltre il 40% del totale negli Stati Uniti entro il 2030. Le batterie prodotte nell’impianto saranno fornite agli stabilimenti di assemblaggio Stellantis negli Stati Uniti, in Canada e in Messico per l’installazione sui veicoli elettrici di prossima generazione.

“L’annuncio odierno è un’ulteriore dimostrazione del fatto che stiamo mettendo in atto la nostra inarrestabile tabella di marcia verso l’elettrificazione e stiamo dando seguito agli impegni presi in occasione dell’evento ev day di luglio“, ha dichiarato Carlos Tavares, ceo di Stellantis.

“Creare una joint venture con Stellantis sarà un capitolo storico della nostra partnership di lunga data“, ha dichiarato Jong-hyun Kim, Presidente e CEO di LG Energy Solution. “Utilizzando le nostre competenze tecniche collettive e individuali e la capacità di produzione di massa, LGES si posizionerà come fornitore di soluzioni per batterie per i potenziali clienti della regione.”

Come annunciato durante l’EV Day delllo scorso luglio, il fabbisogno di batterie e componenti per EV di Stellantis sarà soddisfatto grazie a un totale di cinque gigafactory in Europa e in Nord America e l’allocazione del terzo sito europeo in Italia, dopo quelli in Francia e Germania.

Stellantis sta lavorando con determinazione e velocità per anticipare e supportare la transizione energetica di tutti i suoi siti industriali italiani, con l’obiettivo di garantirne la sostenibilità attraverso il miglioramento delle loro performance e per far giocare al Paese un ruolo strategico tra i principali mercati domestici del Gruppo.