Stellantis dona un milione per l’alluvione in Emilia Romagna

Fonte: ANSA Alluvione in Emilia Romagna: Stellantis dona un milione di euro alla comunità colpita dal maltempo

L’Emilia Romagna è in ginocchio a causa delle piogge intense, la situazione sembra finalmente migliorare, ma purtroppo non è ancora finita. Continuano gli interventi di assistenza alla popolazione, uomini e donne della Protezione Civile sono presenti (in più di 8mila) dallo scorso 15 maggio, insieme a tecnici e funzionari di Comuni, Province, Prefetture, enti territoriali e struttura di Protezione Civile regionale.

Il Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio è ritornato sui territori colpiti, a Ravenna è arrivata anche la premier Giorgia Meloni, che ha anticipato il rientro in Italia dal G7 di Hiroshima, per seguire da vicino l’emergenza maltempo.

I danni sono molti e gravi, in queste ore si fanno i conti, e la situazione è pesantissima per l’intera Regione messa in ginocchio. Fortunatamente, e questa è una buona notizia, parte della popolazione è potuta rientrare nella propria abitazione, alcune case sono già state messe in sicurezza: il numero degli sfollati scende quindi a 26.324, rispetto alle circa 36mila dei giorni scorsi.

Continuano senza sosta, tutti i giorni h24 gli interventi di assistenza alla popolazione nel Ravennate, nel Bolognese, nel Forlivese-Cesenate e nel Riminese. Sono 43 in tutto i Comuni coinvolti dagli allagamenti e risultano attive circa 305 frane, concentrate in 54 Comuni.

Per quanto riguarda invece le previsioni meteo, purtroppo le notizie non sono delle più rosee, anzi: anche per la giornata di oggi – lunedì 22 maggio – è stata confermata nuovamente l’allerta rossa in alcune aree dell’Emilia-Romagna per criticità idraulica. Sulla pianura modenese invece stiamo ad allerta arancione. Non sono previsti aumenti vertiginosi dei livelli dell’acqua, la situazione ovviamente è molto sofferta, con le residue piogge previste che determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene su tutti corsi d’acqua della Regione.

Stellantis aiuta l’Emilia Romagna

In questa situazione drammatica, sono richiesti aiuti per la Regione, messa in ginocchio dall’alluvione. E Stellantis ha deciso di stanziare 1 milione di euro a favore dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, aderendo così alla raccolta fondi regionale a sostegno delle popolazioni e delle comunità emiliano-romagnole duramente colpite dalle alluvioni e dalle frane dei giorni scorsi.

Per il colosso dell’automotive, sono molto importanti – due pilastri fondamentali – l’attenzione alle persone e all’ambiente, per cui le risorse donate saranno utilizzate, con il coordinamento degli enti locali, per aiutare la popolazione, con un focus specifico sulle attività di recupero ambientale e idrogeologico nelle aree duramente colpite dal maltempo dei giorni scorsi.

Gli ambiziosi obiettivi sociali e ambientali di Stellantis

Il mese scorso Stellantis ha pubblicato il suo secondo bilancio di Responsabilità Sociale d’Impresa (Corporate Social Responsibility – CSR) confermando gli impegni assunti e l’attenzione rivolta al raggiungimento degli obiettivi pubblici sulle questioni sociali e ambientali.

Il CEO Carlos Tavares ha dichiarato: “Siamo consapevoli del ruolo e della responsabilità che abbiamo verso le sfide ambientali e sociali che il nostro mondo si trova ad affrontare, inclusa l’adozione di soluzioni innovative in grado di garantire a tutti la libertà di mobilità. Grazie a un approccio olistico a 360 gradi con gli stakeholder, abbiamo compiuto notevoli progressi verso il nostro ambizioso obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2038, contribuendo a proteggere il pianeta e, nel contempo, il futuro della nostra Azienda”.

Le attività di CSR sono parte integrante del piano strategico a lungo termine di Stellantis, il Dare Forward 2030. Tra le principali iniziative di CSR nel 2022 ricordiamo lo sviluppo del rapporto sul clima, il lancio e l’implementazione di diverse politiche globali in tutta l’azienda, l’ambizione, basata sulle potenzialità di ogni individuo, di trasformarsi in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile, e il sostegno offerto dalla Fondazione Stellantis alle organizzazioni di livello mondiale e alle principali organizzazioni non profit che offrono opportunità alle persone.