Stellantis: auto elettriche premium a Cassino

Fonte: ufficio stampa Il CEO Tavares ha annunciato l'intenzione di dotare l'impianto laziale della piattaforma BEV STLA Large per la produzione di veicoli elettrici con autonomia fino a 800 km

Stellantis continua a puntare su Cassino. L’impianto del sud Lazio, dove attualmente vengono prodotti i veicoli dei marchi premium e di lusso come Alfa Romeo e Maserati, verrà dotato di impianti avanzati per la produzione di veicoli full electric.

La sede di Cassino sarà infatti la seconda del gruppo a essere dedicata alla produzione di veicoli basati sulla piattaforma BEV flessibile STLA Large. La comunicazione è arrivata direttamente dal CEO Carlos Tavares, che nei giorni passati ha visitato l’impianto dove vengono prodotte l’Alfa Romeo Giulia, l’Alfa Rome Stelvio e la Maserati Grecale. Una scelta che dimostra, come accennato, l’intenzione del gruppo italo-francese di investire con convinzione sull’impianto italiano.

Stellantis: scelto il futuro per Cassino

Nel corso della sua visita a Cassino, l’Amministratore Delegato di Stellantis ha sottolineato la vocazione all’innovazione tecnologica che ha storicamente caratterizzato l’impianto del sud Lazio. Sin dalla sua apertura, il sito produttivo di Piedimonte San Germano (a pochi chilometri da Cassino) è stato impiegato nella produzione di veicoli di alta gamma, contraddistinti dall’alto valore aggiunto a livello tecnologico.

Una vocazione confermata dal prossimo utilizzo della piattaforma BEV STLA Large. Come accennato, Cassino sarà il secondo impianto Stellantis a essere dotato della strumentazione necessaria per produrre veicoli full-electric di alta gamma. Il primo, annunciato dal gruppo italo-francese nel giugno del 2022, è situato presso il Windsor Assembly Plant in Canada. Insomma, Cassino giocherà un ruolo centrale nel programma di elettrificazione della gamma Stellantis nel corso dei prossimi anni.

Cos’è la piattaforma BEV flessibile STLA Large

La piattaforma BEV flessibile STLA Large è una delle quattro piattaforme che il gruppo utilizzerà nei prossimi anni per realizzare nuovi veicoli elettrificati. La piattaforma rappresenta la base sulla quale saranno realizzati le auto full electric di vari marchi Stellantis ed è progettata per offrire un’autonomia fino a 800 chilometri con singola carica. Insomma, la STLA Large sarà utilizzata per produrre alcuni dei modelli di punta del gruppo nei prossimi anni.

La peculiarità della piattaforma sta nella sua flessibilità e modularità. I progettisti potranno infatti adattarla alle diverse esigenze progettuali ingrandendola o rimpicciolendola. In questo modo, la piattaforma sarà in grado di ospitare pacchi batteria e propulsori elettrici di diverse dimensioni.

Quali modelli elettrici saranno prodotti a Cassino

Al momento, Stellantis non ha ancora chiarito quali saranno i modelli elettrici o ibridi che verranno prodotti in quel di Cassino. Tenendo conto degli annunci dei mesi passati, però, è possibile immaginare che nell’impianto di Piedimonte San Germano saranno prodotti i modelli elettrici di Maserati. Il management del marchio del Tridente ha infatti reso noto la propria volontà di avere una gamma completamente elettrica entro il 2030, mandando così definitivamente in pensione i motori endotermici.

“I veicoli basati sulla piattaforma STLA Large che stiamo progettando – ha affermato il CEO Carlos Tavares nel corso della visita a Cassino – rivoluzioneranno l’esperienza di guida grazie a funzionalità e caratteristiche all’avanguardia”.

Probabile, comunque, che non sarà necessario attendere moltissimo tempo per conoscere il futuro di Cassino. Già nelle prossime settimane dovrebbero essere svelati i dettagli sul piano di trasformazione dell’impianto laziale, con il cronoprogramma per l’installazione dei nuovi robot necessari per la gestione e la lavorazione dei battery pack e della piattaforma flessibile.