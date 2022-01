Il CEO di Stellantis: “Auto elettrica una scelta politica”

L'avvento delle auto elettriche ha rivoluzionato il mercato delle quattro ruote, permettendo una svolta green alla mobilità in vista di un futuro che si prospetta essere a zero emissioni. Eppure non tutti vedono di buon occhio la transizione verso le full electric, con qualche perplessità mostrate anche dai big del settore, tra cui il Ceo di Stellantis Carlos Tavares .

Auto elettriche, l'attacco di Tavares

Il numero uno del gruppo non si è infatti tirato indietro nel fare polemica per il nuovo percorso intrapreso dall'industria automobilistica che virando verso l'elettrico non fa altro che ridimensionare il mercato rivolgendosi a una cerchia ancora più ristretta di consumatori. Secondo Carlos Tavares, come riferito nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la svolta verso l'elettrico non è altro che una trovata politica: "C'erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni, non permettono ai costruttori di essere creativi e trovare idee diverse".

Tavares rincara poi la dose spiegando che le nuove tecnologie hanno portato a far salire i prezzi, con "le elettriche che sono del 50% più costose di quelle dei motori termici". Così facendo, numeri alla mano, le auto elettriche costano troppo e non posso essere progettate per essere vendute a una famiglia di ceto medio che non può di certo permettersi una vettura che costa dai 30.000 ai 40.000 euro.

L'alternativa all'elettrico

Nell'attacco diretto all'auto elettrica, Carlos Tavares ha sottolineato quello che a suo dire potrebbe essere un'alternativa vincente. Nel corso dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha infatti ribadito che ulteriori soluzione, diverse dall'elettrico, potevano essere battute sin dal principio: "Un veicolo elettrico deve percorrere70.000 chilometri prima di compensare l’impronta di CO2 creata dalla fabbricazione della batteria".

Per Tavares il giusto compromesso sarebbe potuto essere l'ibrido, in quanto rispetto all'elettrico costa la metà e sono maggiormente accessibili a tutte le famiglie. Nello specifico, guardando l'impatto sull'ambiente, le ibride "forniscono un beneficio immediato in termini di CO2".

Inoltre il Ceo di Stellantis ha puntato il dito contro l'Italia, i cui costi di produzione sono troppo elevati. "Un problema particolare che la riguarda è il prezzo fuori misura dell’energia - ha spiegato il manager-. Abbiamo avuto una discussione estremamente virulenta con i fornitori di energia su questo punto. Rispetto ad altri paesi dove produciamo, salta all’occhio”.

Un anno di Stellantis

A un anno dalla nascita del gruppo venuto alla luce dalla fusione tra PSA e FCA, diversi sono stati i traguardi raggiunti da Stellantis. Nel planning e nelle scadenze annuali, quasi tutto è andato come doveva, con nuove auto lanciate sul mercato e risultati soddisfacenti. In un anno, infatti sono arrivati più di 10 modelli, tra cui Jeep Commander, Grand Cherokee, Opel Mokka, Rocks-e e Peugeot 308.

Il gruppo, come sottolineato da Tavares, ha pianificato inoltre investimenti per implementare le strategie di elettrificazione e software per sostenere i 14 marchi e i 2 brand di mobilità al suo interno.

Nel bilancio risultano però in "negativo" i lanci ritardati di modelli come Alfa Romeo Tonale e Maserati Grecale, progettati sotto l'egidia di FCA, ma successivamente rimandati al 2022 per problemi legati alla pandemia.