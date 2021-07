Stellantis, annunciata la sede della Gigafactory in Italia: dove si farà

La Gigafactory di batterie per le auto elettriche si farà in Italia a Termoli diventando la terza del gruppo oltre a quelle già presenti in Germania e Francia. Lo stabilimento di Termoli, in provincia di Campobasso Molise attualmente ha circa 2.500 dipendenti. La fabbrica è stata aperta nel 1972 e si è specializzata nella produzione di motori e trasmissioni.

Lo ha confermato Carlos Tavares l’amministratore delegato di Stellantis. In lizza per ospitare il nuovo impianto c’era anche Torino, a cui è stata però preferita la cittadina molisana. Stellantis investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software mantenendo un’efficienza esemplare per il comparto automotive, in particolare con un’efficienza degli investimenti del 30% superiore rispetto alla media del settore.

4 nuove piattaforme

Stellantis lancerà 4 nuove piattaforme destinate ai veicoli elettrificati (Bev-by-design). Sono piattaforme con un elevato livello di flessibilità, cioè ciascuna permetterà di costruire differenti modelli ma condividendo i componenti. A spingere le nuove elettriche del gruppo Stellantis saranno tre famiglie di motori, che saranno combinabili tra di loro per garantire la massima flessibilità d'utilizzo

Batterie allo stato solido

I modelli elettrificati che entreranno in produzione da qui al 2025 prevedono una duplice tipologia di batteria: la prima ad alta densità energetica e unʼaltra priva di nichel e cobalto entro il 2024. Le autonomie di marcia previste vanno dai 500 agli 800 chilometri. Il vero salto tecnico ci sarà nel 2026, quando saranno introdotte le batterie allo stato solido, in grado di ricaricarsi nellʼarco di brevi soste e perciò con la massima efficienza di tempi e percorrenze.

Prezzi più bassi per l'elettrico

Per quanto riguarda i prezzi Thierry Koskas, direttore vendite e marketing di Stellantis, ha detto: "Un altro fattore che determinerà il successo dell'elettrico è il prezzo: entro il 2026 avremo un costo totale di esercizio uguale a quello dei modelli termici, senza la necessità di incentivi pubblici".

Il futuro di Fiat

Sul futuro di Fiat queste sono state le parole dell'ad Olivier François: "La Fiat che diventa elettrica non è una sorpresa: la 500 è già andata verso le zero emissioni, ma tra il 2023 e il 2024 vedrete l'elettrico su tutti i modelli. In quello stesso anno sarà la volta di Abarth, che diventerà un marchio di sole auto elettriche. Per un marchio democratico come noi, l'addio al termico sarà tra il 2025 e il 2030, quando i prezzi delle Ev saranno allineati con quelli delle auto con motore tradizionale".