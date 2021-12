Stellantis, accordo sui microchip

Il crisi mondiale dei microchip ha frenato e non poco il mercato delle auto in tutto il mondo, settore che ha dovuto fare i conti anche con l'emergenza Covid-19 che tra il 2020 e il 2021 è stato messo in ginocchio. Per far fronte a nuove possibili perturbazioni e problematiche provenienti dai circuiti integrati, Stellantis ha deciso di formalizzare un accordo con un gigante dell'elettronica di consumo.