Stellantis, accordo in Australia per nichel e cobalto

Fonte: ANSA Stellantis annuncia l'accordo con l'australiana Alliance Nickel Ltd per la fornitura di nichel e cobalto per le batterie

Stellantis ha annunciato la sottoscrizione di un accordo per la fornitura di nichel e cobalto: la Alliance Nickel Ltd, che gestisce uno dei più imponenti progetti di estrazione mineraria dell’Australia Occidentale, fornirà alla multinazionale guidata da Tavares 170.000 tonnellate di solfato di nichel e 12.000 di solfato di cobalto per un periodo iniziale di 5 anni.

Come ha sottolineato il CEO di Stellantis Carlos Tavares, si tratta di materiali chiave per rispettare gli impegni sottoscritti con il piano Dare Forward 2030, l’ambizioso progetto che prevede di raggiungere il 100% di elettrico sul totale delle vendite in Europa e il 50% di EV sul venduto negli Stati Uniti.

Stellantis, accordo strategico per nichel e cobalto

Stellantis e Alliance Nickel Ltd hanno appena annunciato la sottoscrizione di un accordo che prevede la fornitura di nichel e cobalto alla multinazionale con sede ad Hoofddorp. L’accordo, vincolante e valido per un periodo iniziale di cinque anni, consiste nella fornitura di 170.000 tonnellate di solfato di nichel e 12.000 di solfato di cobalto, cioè circa il 40% della produzione annuale prevista del NiWest Nickel-Cobalt Project in Australia occidentale – il principale asset strategico della società australiana.

L’accordo tra Stellantis e Alliance Nickel è di assoluta rilevanza per entrambe le parti: la multinazionale dell’automotive ha infatti accettato di acquistare 9,2 milioni di euro di nuove azioni di Alliance Nickel, ottenendo una partecipazione dell’11,5% nella società quotata in borsa e il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione.

Gli accordi appena sottoscritti e l’acquisto di azioni consolidano la partnership tra Stellantis e Alliance Nickel, avviata nel 2022 allo scopo di sostenere il progetto di decarbonizzazione alla base del programma Dare Forward 2030.

Le materie prime per il piano Dare Forward 2030

“Gli impegni stabiliti da Dare Forward 2030 e il nostro ruolo di leadership nella decarbonizzazione si basano sulla garanzia della fornitura di materiali chiave per i nostri veicoli elettrici”, ha dichiarato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “La partnership con Alliance Nickel è un elemento essenziale del nostro piano volto a fornire una mobilità pulita, sicura e accessibile in tutto il mondo”.

Dopo l’investimento di 155 milioni di dollari nel rame, Stellantis punta ad assicurarsi forniture strategiche di altre materie prime, fondamentali per il successo dei programmi di elettrificazione globali dell’azienda. Tra i partner di Stellantis per la fornitura di materie prime, oltre a McEwen Copper per il rame e Alliance Nickel per nichel e cobalto, ci sono le australiane Vulcan Energy e Controlled Thermal Resources per il litio ed Element 25 per il solfato di manganese.

Il nuovo accordo per la fornitura di nichel e cobalto rafforzerà la catena del valore di Stellantis per la produzione di batterie destinate ai veicoli elettrici, supportando gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030. L’ambizioso piano di decarbonizzazione di Stellantis, più volte illustrato dal CEO Tavares, è quello di raggiungere il 100% di elettrico sul totale delle vendite in Europa, con un progetto che prevede la produzione di almeno un milione di motori elettrici entro il 2024, il dimezzamento delle emissioni di CO2 entro il 2030 e il raggiungimento delle zero emissioni di carbonio entro il 2038.