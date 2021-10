La stazione di ricarica più rapida al mondo

Come annunciato dalla stessa azienda operante nella robotica, Terra 360 è una stazione di ricarica modulare che può caricare simultaneamente fino a quattro veicoli con una distribuzione dinamica della potenza. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto non ci sarà più fila o attesa per i conducenti di auto elettriche, che se dovessero trovare qualcuno in postazione di ricarica potranno spostarsi a un altro connettore per fare il pieno.

La stazione eroga una potenza massima di 360 kW ed è in grado di completare il ciclo di ricarica di un'auto in soli 15 minuti, battendo dunque la già velocissima stazione di Ionity. La velocità di carica, che non ha eguali, potrà così soddisfare le esigenze di diversi utenti EV, sia quelli che vorranno rigenerare rapidamente energia sui propri mezzi e anche per quelli che vorranno dare il massimo possibile alla batteria della propria auto.

Il debutto di Terra 360 non avverrà però in contemporanea in tutto il mondo. I primi a poterne usufruire saranno Europa e Stati Uniti, dove la tecnologia arriverà entro fine 2021, mentre in America Latina e nelle regioni dell'Asia Pacifico si dovrà attendere fino al 2022. "È un giorno emozionante per ABB, che come leader globale nella ricarica rapida dei veicoli elettrici, sta giocando un ruolo chiave nel contribuire a una società a basse emissioni" ha detto Theodor Swedjemark, Chief Communications and Sustainability Officer di ABB.

Le stazioni presentate negli scorsi giorni, che andranno ad arricchire l'offerta di ricarica che vede già presenti sul territorio quelle di ricarica ultraveloce FastCharge, saranno user-friendly, ovvero "comunicheranno" il loro stato all'utente. Attraverso un sistema di illuminazione innovativo l'utente sarà infatti guidato nel processo di ricarica, con lo stato attuale della batteria e il tempo residuo prima della fine sella sessione di carica ottimale. Installabile anche nei locali di un'organizzazione per caricare flotte di auto, furgoni e camion elettrici, Terra 360 è completamente personalizzabile grazie a rivestimenti o cambi LED e anche la possibilità di includere uno schermo pubblicitario integrato da 27''.