Spoticar, il brand dell’usato di Stellantis guarda al futuro

Fonte: iStock Il brand dell'usato certificato Stellantis cresce del 28% nel corso del 2022 e punta a crescere del 50% nel 2023.

Dopo gli anni difficili della pandemia (e delle varie crisi che si sono succedute), il mondo dell’automotive sembra finalmente essere pronto per la ripartenza definitiva. Nonostante qualche ritardo nelle consegne dei nuovi veicoli, le prospettive per il futuro sembrano essere più rosee di quanto fosse possibile sperare.

Dopo gli ottimi risultati di vendita fatti registrare da FIAT nel corso del 2022 (la Casa italiana ha immatricolato oltre 1,2 milioni di vetture), il Gruppo Stellantis può ritenersi più che soddisfatto anche per i dati di vendita fatti registrare da Spoticar, il suo marchio per l’usato certificato e garantito. Nonostante il calo di vendite che ha interessato il mercato complessivo, l’usato Stellantis ha chiuso il 2022 in forte crescita e punta a migliorarsi ulteriormente nel corso del 2023.

Spoticar, l’usato certificato Stellantis tira: i numeri del 2022

Crescita del 28% anno su anno. Basta questo dato per capire che il 2022 di Spoticar è stato più che positivo: in uno scenario di mercato in contrazione, il marchio del Gruppo Stellantis è riuscito a far crescere in maniera significativa il numero di auto usate vendute. L’anno si è chiuso con oltre 600 mila veicoli venduti a livello europeo.

Diversi i punti di forza del programma Spoticar. Prima di tutto, la qualità certificata: i veicoli usati messi in vendita vengono sottoposti fino a 100 controlli per verificarne sicurezza, componenti meccanici, carrozzeria e standard di emissioni. Il chilometraggio viene poi certificato e gli acquirenti possono richiedere di effettuare un test drive. La capillarità è l’altro grande punto di forza di Spoticar. A oggi, il marchio dell’usato certificato Stellantis è presente in 2.200 showroom in 11 Paesi in Europa (oltre 200 in tutta Italia) e vanta decine di migliaia di inserzioni sul suo sito web (11.800 auto di seconda mano messe in vendita solo in Italia). Cifre che gli valgono il primato di brando di un Costruttore con il maggior numero di auto in vendita sul web.

Le previsioni per il 2023: più punti vendita, più auto vendute

E proprio sulla capillarità si basa il piano di crescita che i vertici di Stellantis hanno approntato per Spoticar. Nel corso dei prossimi 12 mesi la rete di showroom aderenti al programma dell’usato certificato dovrebbe crescere in maniera più che sensibile, espandendosi anche in Paesi al momento non serviti. In particolare, Spoticar dovrebbe arrivare anche negli Stati Uniti e in Sud America, due dei mercati maggiormente interessanti sul fronte dei veicoli usati.

Nella strategia commerciale, però, riveste e rivestirà un ruolo sempre più importante anche la piattaforma web. Come fanno notare i vertici dell’usato certificato e garantito del Gruppo Stellantis, il 93% delle ricerche di auto usate avviene ormai online: è qui che gli utenti “scoprono” i veicoli e iniziano a informarsi sulle condizioni del mezzo e sulle condizioni finanziarie.

Una strategia di crescita a “due teste” che dovrebbe permette a Spoticar di crescere in maniera addirittura più sostenuta rispetto a quanto fatto nel corso del 2022. I vertici del Gruppo prevedono che Spoticar aumenterà il numero di auto usate vendute di un ulteriore 50%, arrivando così a sfiorare il milione di veicoli di seconda mano venduti in un anno solare.