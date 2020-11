Spaventoso incidente per un eroe del Triplete dell’Inter

editato in: da

Grande paura per Samuel Eto’o, ex attaccante di Inter e Barcellona che è rimasto vittima di uno spaventoso incidente stradale in Camerun. Da quanto si apprende, la sua auto avrebbe avuto una collisione frontale con un autobus, finendo fuori strada.

Secondo la Bbc l’ex giocatore avrebbe riportato un trauma cranico e sarebbe stato ricoverato in ospedale in via precauzionale.

In base alle prime ricostruzioni, Eto’o stava viaggiando sulla strada nella zona di Nkongsamba quando, per ragioni ancora da chiarire, ha impattato violentemente contro un bus che proveniva nella direzione opposta.

La macchina (un Suv di grossa cilindrata), come mostrano anche le prime immagini arrivate via social dal Camerun, ha il frontale completamente distrutto, segno che l’impatto è stato piuttosto violento. Le conseguenze dell’impatto potevano essere ben più gravi ma le prime notizie che arrivano dal Camerun per fortuna non destano preoccupazione sulle condizioni di salute di Eto’o.

Nel 2010 con la maglia dell’Inter Samuel Eto’o fu uno degli eroi di quella squadra che vinse il Triplete con Josè Mourinho in panchina.