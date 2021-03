Sospesi su un viadotto a 50 metri di altezza: salvataggio miracoloso

editato in: da

Un incidente davvero impressionante si è verificato nello stato americano dell’Idaho e le immagini che ci arrivano fanno davvero paura per la dinamica dell’accaduto.

La polizia dello stato ha riferito che, dopo un incidente sopra un viadotto, un pick up è stato trovato penzolare a circa 50 metri di altezza su una profonda gola.

Il veicolo è rimasto fortunatamente incastrato con la parte posteriore dell’asse nel guard-rail, e i due occupanti sono rimasti sospesi nel vuoto per diverso tempo in una situazione tra la vita e la morte. Anche solo un piccolo movimento avrebbe potuto provocare la caduta del mezzo con conseguenze tragiche.

Per fortuna l’intervento dei soccorsi è stato decisivo per metterli in sicurezza con alcune corde in acciaio ed evitare che il pick up scivolasse nella gola sottostante.

Successivamente sono stati tratti in salvo i due occupanti (insieme anche a due cani) che non hanno riportato gravi ferite ma ricorderanno a lungo questa giornata.