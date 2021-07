La soluzione più economica per viaggiare e dormire in auto

editato in: da

Viaggiare senza pensieri, con la propria automobile o il proprio camper, è un’opzione sempre più presa in considerazione, in particolare da coloro che desiderano vivere un’esperienza solitaria. Il viaggio on the road, infatti, permette a chi sceglie questa tipologia di vacanza, di fare molte cose: potersi fermare ovunque (anche solo per fotografare un punto in cui si scorge un panorama mozzafiato) e poter apprezzare pittoresche spiagge baciate dal sole. Azioni che, se si dovesse dipendere da aerei e treni, sarebbero difficili da compiere.

Le automobili ed i camper, però, presentano alcune controindicazioni: questi ultimi, infatti, hanno un costo elevato ed hanno una stazza notevole che non permette spesso di fermarsi nei luoghi più impervi. Per quanto questo sia possibile con le autovetture, ciò comporta comunque il pernottamento presso alberghi prenotati last minute. Una soluzione per ovviare a tutto questo c’è ed è un prodotto innovativo: si tratta del “Thule Tepui Explorer Ayer 2 Tent”.

Questa tenda permette di trasformare la propria vettura in un mini camper in pochi minuti, evitando il fastidio della polvere e della terra che normalmente si ha con le classiche tende da campeggio. Inoltre con Thule Tepui si può dormire su una struttura bilanciata, comoda e rigida con tutti i vantaggi connessi.

Anche la sicurezza rientra nelle peculiarità di questo prodotto a metà tra tenda e camper. Mentre in un qualsiasi camping si dorme a terra, alla mercè di animali ed insetti che potrebbero turbare la qualità del sonno, con Thule Tepui si può dormire in posizione rialzata in condizioni del tutto tranquille.

Pertanto, per chi è alla ricerca di un’occasione per passare un’estate diversa, la tenda Thule Tepui Explorer rappresenta un punto di non ritorno: con soli 1300 euro, infatti, si potrà aggiungere una camera da letto in formato pocket, convertendo la propria auto in un camper che modificherà le proprie vacanze in una esperienza unica.