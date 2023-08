Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Come funzionano i nuovi semafori intelligenti contro i distratti con gli occhi fissi sul telefonino

I pericoli su strada sono sempre troppi: c’è chi viaggia a velocità incontrollata, chi attraversa dove non ci sono le strisce o senza nemmeno guardare se sopraggiungono veicoli, e ancora, c’è chi si distrae continuamente, per esempio guardando il telefono mentre guida o mentre cammina per strada.

Comportamenti imprudenti, che a volte costano anche la vita gli utenti della strada. Sappiamo che il numero di incidenti anche gravi in Italia è sempre molto alto, purtroppo, e che a volte purtroppo causano anche vittime innocenti.

Telefono alla guida: un’enorme distrazione

È chiaro che distrarsi per guardare il telefono mentre si guida o si cammina su strada – per rispondere a mail, messaggi e chiamate o addirittura per sbirciare i social network – sia un’abitudine molto dannosa e che può costare caro. Nonostante questo purtroppo però è una delle più diffuse nel nostro Paese.

Motivo per il quale oggi vi parliamo di una nuova invenzione, che vuole essere un aiuto a rispettare la segnaletica anche quando si è distratti. Attenzione: con questo intendiamo dire che la distrazione su strada è comunque da demonizzare, insieme all’uso dello smartphone mentre si è al volante, ma a volte si interviene per cercare di rendere le strade più sicure e limitare il numero degli incidenti, a prescindere da tutto. Visto che spesso le sole multe e sanzioni servono a poco o addirittura a nulla.

Sono troppe le persone che ogni giorno rischiano di attraversare la strada col rosso perché tengono gli occhi fissi sul telefonino. E così sono nati i nuovi semafori contro ogni distrazione.

I semafori intelligenti

Sono arrivati a Padova i primi semafori pensati per proteggere tutti coloro che si distraggono guardando il proprio smartphone mentre sono sulla strada. Cosa cambia rispetto ai classici semafori? Questi nuovi strumenti, oltre alle solite icone luminose, proiettano anche a terra un fascio di luce di colore rosso per segnalare in maniera più visibile possibile il divieto di attraversamento del passaggio pedonale.

Il fascio luminoso di un intenso colore rosso viene proiettato esattamente sulla prima riga zebrata. La luce rossa ovviamente scompare quando il semaforo torna a essere verde e quindi i pedoni possono attraversare la strada.

Per il momento si tratta di una tecnologia sperimentale, sono stati installati infatti solo i primissimi due semafori intelligenti che proteggono i pedoni catturati dal proprio smartphone. Li troviamo nel Comune in Prato della Valle.

Oltre agli automobilisti che si distraggono in continuazione per guardare il telefono, sono troppi anche i pedoni che camminano per strada e attraversano guardando il loro smartphone. Non staccano proprio lo sguardo dal telefono, occhi fissi verso il basso, senza vedere dove e quando attraversare e senza nemmeno accorgersi di eventuali ostacoli presenti su strada.

Per questo motivo è nato questo progetto, troppe persone distratte che girano chinate sul cellulare. Gli attraversamenti pedonali colpiti da questa forte luce rossa proiettata a terra potrebbero essere la soluzione. Per il momento l’amministrazione della ditta che fornisce i semafori in città (Prato della Valle) ha fornito gratuitamente i primi due semafori. Dopo la sperimentazione, si vedrà come procedere in futuro, sperando che questi dispositivi possano essere d’aiuto.