Una sigaretta accesa inquina più del diesel: lo studio

Fumare sigarette è senza alcun dubbio una delle abitudini più pericolose per la nostra salute, questo è risaputo. Da anni infatti si conducono studi a riguardo e si promuovono campagne contro il fumo, molto dannoso e una delle primarie cause di tumore.

Di recente abbiamo visto come le sigarette possono oltretutto distrarre alla guida, provocando incidenti, tanto da indurre il legislatore a inasprire le pene per chi fuma mentre è al volante. Ma oggi veniamo a conoscenza di un altro effetto negativo del fumo, che non sapevamo. Stiamo parlando dell’impatto che un tabagista può avere sull’ambiente, importante in un’epoca in cui si cerca di essere più ecosostenibili, per sostenere la natura e rallentare il cambiamento climatico e tutti gli effetti negativi dell’inquinamento.

Secondo un recente studio condotto dall’Istituto Tumori di Milano, una sigaretta (dannosa anche in correlazione al Covid) che rimane accesa per 8 minuti di fila può inquinare più di un’automobile: emette una quantità di micro polveri che supera di 10/15 volte quella di una vettura con motore diesel Euro 3. Secondo l’indagine quindi una sigaretta può essere più dannosa per l’ambiente rispetto un propulsore a combustione.

Non solo lo studio continua a rimarcare quanto sia dannoso il fumo, ma per la prima volta forse sottolinea quanto l’auto sia stata accusata impropriamente di essere tra le principali fonti di inquinamento atmosferico. Basta questa indagine a confermarlo, l'Istituto Tumori sostiene che la politica e tutti coloro che continuano a gettare fango sui motori a combustione, avrebbero dovuto prima affidarsi ad approfondimenti scientifici come questo.

L’Istituto Tumori di Milano ha effettuato le misurazioni servendosi di un apparecchio portatile che, sfruttando il principio della diffrazione laser, è riuscito a captare la quantità di Pm1, Pm 2,5 e Pm 1o presente nell’aria. Tra i vari mezzi di trasporto, lo studio conferma che nessuno emette tanto particolato quanto il fumo di una sigaretta, i risultati di queste sperimentazioni sono stati pubblicati su differenti riviste scientifiche internazionali, la conclusione è nota a tutti.

Oggi le auto diesel di ultima generazione montano motori Euro 6 e un fumatore emette 10/15 volte più particolato rispetto a un motore diesel Euro 3, un valore che potrebbe essere ancora superiore se confrontato con le tecnologie recenti. Una sigaretta inquina 4/6 volte più di un autotreno, altra conclusione dello studio dell’Istituto Tumori.