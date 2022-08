Al volante in Autostrada con una monoposto da Gp2

Fonte: Twitter Spunta una monoposto Gp2 in Autostrada.

Episodio sorprendente quello che arriva dalla Repubblica Ceca: gli automobilisti che stavano percorrendo un’Autostrada, all’improvviso, si sono imbattuti in un’auto da corsa che sembrava una Ferrari da Formula 1.

Il bolide in questione, tuttavia, non era una rossa di Maranello, bensì una vettura monoposto Dallara GP2/08 su cui qualcuno ha applicato una livrea ispirata alle Ferrari che gareggiavano nel campionato mondiale di Formula 1 di una ventina di anni fa.

In Autostrada su una monoposto da Gp2

Lo strano episodio è stato documentato attraverso un video amatoriale ripreso all’interno di un veicolo che stava percorrendo l’autostrada D4 in Repubblica Ceca. La clip, pubblicata su Twitter, è diventata subito virale: al momento ha superato quota 3,6 milioni di visualizzazioni, con migliaia di condivisioni e centinaia di commenti.

Quella che sembrava una Ferrari dei primi anni 2000, periodo d’oro in cui Michael Schumacher dominava il Mondiale di Formula 1, era in realtà una Dallara GP2/08, monoposto impiegata da tutte le scuderie dei campionati tra il 2008 e il 2010 della Gp2, categoria motoristica ribattezzata successivamente come Formula 2.

La polizia della Repubblica Ceca, ovviamente, sta cercando di identificare chi fosse alla guida della monoposto sull’Autostrada D4 che da Praga va verso Sud-Ovest: guidare su strade normali con auto da competizione, peraltro prive di targa, oltre a essere molto pericoloso per l’incolumità di tutti gli utenti della strada, è severamente vietato.

La ricerca dell’incauto automobilista che si è messo a sfrecciare in Autostrada a bordo della monoposto da competizione è tutt’altro che semplice: la polizia stradale ha avviato subito le indagini per individuare la persona che si è resa colpevole della bravata ripresa e poi postata sui social network.

Gli agenti hanno studiato i filmati dell’episodio, andando a localizzare le immagini per poter individuare quanti più dettagli possibili utili al riconoscimento. Fino a questo momento, però, la polizia non è ancora riuscita a incastrare il conducente che si era messo alla guida di un veicolo fuorilegge che non può assolutamente circolare su strade urbane o interurbane, ma solo sui circuiti chiusi.

Il video postato su Twitter che ha fatto incetta di visualizzazioni, like e commenti, può anche aiutare la polizia a individuare il responsabile del gesto. Alcuni utenti, infatti, vedendo la clip, hanno commentato pubblicando video della stessa auto che risalgono agli scorsi anni, precisamente nel 2018 e nel 2019.

L’incauto automobilista della Repubblica Ceca

Con molta probabilità, dunque, l’autore del gesto è recidivo ed è lo stesso che aveva già sfrecciato sulle strade della Repubblica Ceca negli anni passati, alla guida di una Dallara con la livrea che simile alle Ferrari di fine anni ’90 e primi anni 2000, come quella di Micheal Schumacher messa all’asta da RM Sotheby’s.

La polizia ceca ha un sospetto: nel 2019 il guidatore venne individuato e raggiunto, ma le autorità non poterono fare nient’altro oltre che intimargli di smettere per non incorrere in sanzioni gravi. Il “pilota pirata” non venne accusato perché dalle immagini raccolte in quell’occasione, non c’erano prove sufficienti per incolparlo.

Dai video girati, infatti, emergeva una porzione di casco insufficiente per permettere agli agenti di polizia di identificarlo oltre ogni ragionevole dubbio. Le immagini dei video girati dalle telecamere stradali, inoltre, erano poco chiare e leggermente “sgranate”: tutti elementi che permisero all’incauto automobilista di farla franca.

Nel corso del 2022 in Europa c’era già stato un episodio di cronaca legato a condotte “insolite” su strade regolari, come il tedesco che ha sfrecciato a 414 km/h su una Bugatti Chiron in un’Autostrada della Germania: in quel caso, però, faceva tutto parte di un piano per tentare di stabilire un record su un tratto di strada senza limiti di velocità.