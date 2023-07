Ad anticipare le novità in arrivo è stato Adolfo Urso , Ministro delle Imprese e del Made in Italy. L’esponente del Governo ha anticipato anche il possibile arrivo di nuovi bonus , riformulati per incentivare l’aggiornamento del parco circolante e la produzione in Italia.

Il settore dell’auto in Italia si prepara a raggiungere un punto di svolta . Con le nuove risorse del Pnrr e di Repower Eu, infatti, il Governo punta a rilanciare la produzione automotive, lavorando anche con i sindacati per un accordo con Stellantis, azienda di riferimento per il settore industriale delle quattro ruote in Italia.

Nuove risorse per il settore

Il futuro dell'auto in Italia deve essere sostenuto con interventi decisi e nuovi fondi. A confermare gli obiettivi è il Ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che, in una dichiarazione agli organi di stampa riportata da Ansa, sottolinea: "Crediamo che bisogna invertire la rotta, non rassegnarci alla decadenza industriale, lo si può fare e questo è il momento della svolta".

Molto dipenderà dalle scelte future di Stellantis. Il gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA, è attivo in Italia con diversi stabilimenti e sta lavorando alla realizzazione della prima Gigafactory italiana, a Termoli, per produrre batterie. Dagli investimenti di Stellantis, che ha già confermato l'avvio della produzione di elettriche premium in Italia, dipenderà buona parte del futuro dell'automotive in Italia.

L'importanza di un accordo con Stellantis

Urso chiarisce quelli che saranno i piani del Governo nel corso delle prossime settimane: "La nostra intenzione è partire da un accordo di politica industriale con Stellantis, che ci auguriamo che sia sottoscritto anche dalle forze sindacali, dai presidenti di regione con stabilimenti automobilistici e dalle associazioni di categoria".

L'obiettivo del Governo, quindi, è definire la "strada del futuro" per il settore auto in Italia, considerando il ruolo di Stellantis, la necessità di supportare i lavoratori, conservando e possibilmente incrementando i livelli occupazionali, e di non dimenticare gli obiettivi di elettrificazione del settore delle quattro ruote nei prossimi anni.

A sostenere i target citati ci saranno anche risorse pubbliche. Quelle del Pnrr e di Repower Eu giocheranno un ruolo di primo piano per sostenere il futuro del settore auto in Italia, dopo anni di grande difficoltà. I prossimi mesi, in questo caso, saranno fondamentali.

Nuovi incentivi in arrivo

Tra le novità per il settore auto italiano ci sono anche nuovi incentivi. Secondo Urso, infatti, è necessario pianificare gli incentivi "per sostenere la produzione nazionale al fine anche di rottamare quelle 11 milioni di autovetture che oggi sono euro 0, 1, 2 o 3".

In arrivo, quindi, probabili importanti novità per l'Ecobonus, con un nuovo meccanismo pensato per aggiornare il parco circolante, che diventa sempre più "anziano", anche per via della crescita delle vendite di auto usate, e di sostenere la produzione nazionale.

Per il 2023, le risorse stanziate per le auto a basso impatto ambientale (con emissioni tra i 61 e i 145 grammi al chilometro di CO2) sono esaurite rapidamente. Restano ancora disponibili solo i fondi per elettriche e le ibride plug-in. I dati di vendita in Italia confermano lo scarso successo attuale delle elettriche.

Tutti gli obiettivi del Governo per il futuro del settore auto italiano passano per la "massima condivisione" da parte dell'intero sistema, come evidenziato dal Ministro Urso. Stellantis e i sindacati saranno coinvolti direttamente in modo da avviare un programma in grado di sostenere in misura significativa le attività produttive e la transizione ecologica in Italia.