Sequestrata Mercedes a prova di bomba di un oligarca russo

La supercar estrema dell’oligarca russo Usmanov, fedelissimo a Putin, è stata sequestrata in Sardegna. Un’auto che è estrema non tanto per le prestazioni, ma per le modifiche che sono state apportate: è colma di elementi di sicurezza che l’hanno resa praticamente un carro armato, è in grado di resistere a qualsiasi tipo di attacco terroristico.

Una Mercedes “a prova di guerra”

Una vettura che l’oligarca si è fatto realizzare per viaggiare tranquillo, senza la paura di un attacco terroristico e di bombe distruttive. E infatti, il grande amico di Putin è stato “beccato” proprio qui in Italia – esattamente in Sardegna, sulla meravigliosa Costa Smeralda – a bordo del suo bolide in grado di resistere a qualsiasi attacco.

L’auto pesa in tutto 4.870 chilogrammi, parliamo di quasi 5 tonnellate di vettura speciale. È stata immatricolata nel 2018 e, secondo quanto dichiarato dal PRA, apparentemente è normale. Ovviamente lussuosa, una Mercedes di alta gamma che non possono di certo permettersi tutti, ma l’oligarca sì: è una straordinaria Maybach S650 Guard VR10. Risulta essere stata immatricolata come un furgone e come veicolo blindato. L’aspetto sembra standard, ma inganna.

La vettura è stata sequestrata alcuni giorni fa all’oligarca russo Alisher Usmanov, uno dei più fedeli uomini di Putin, che passa tutte le sue estati tra le meravigliose rive della Sardegna a bordo del suo mega yacht di lusso (lo yacht di un altro oligarca russo è stato bloccato alcuni giorni fa). Grazie alle sanzioni contro Putin, il mezzo non può più essere usato.

Com’è fatta l’auto blindata dell’oligarca russo

La carrozzeria della Mercedes speciale russa è estremamente blindata, l’auto possiede inoltre un sistema di sicurezza a prova di bombe e Kalashnikov. Il peso è oltre il doppio rispetto alle normali Mercedes, protegge gli occupanti dagli esplosivi e dalle armi d’assalto. Sul mercato non esiste nulla che possiamo paragonare a questo mezzo estremo. Il prezzo è di 532.000 euro. Cilindrata 5.980 cc, alimentazione a benzina.

Gli pneumatici sono standard, i finestrini invece hanno uno spessore di 10 centimetri. Tra le annotazioni che si trovano al PRA si scopre anche che il proprietario che aveva la super Mercedes prima dell’oligarca è stato uno solo.

Il sequestro del mezzo

L’auto è posta sotto sequestro da una sentenza del 15 marzo 2022 per quanto citato nel Regolamento Ue numero 269 del 2014 che parla di "misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina". Una legge che risale al 6 maggio 2014, a seguito della condanna da parte dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'Unione verso la violazione ingiustificata della sovranità e dell'integrità territoriale della Crimea dalla Federazione russa, che chiedeva il ritiro delle forze armate dalle zone di permanenza “in conformità degli accordi pertinenti”. È una storia che si ripete ancora oggi, otto anni dopo.

A proposito dell’oligarca russo, infine, cosa possiamo dire? Usmanov pare essere in possesso di un patrimonio che supera i 20 miliardi. Basti pensare che solo il suo lussuosissimo yacht con esplora ogni anno le coste della Sardegna ha un valore di 600 milioni e al fatto che possiede diversi gruppi siderurgici, ma è stato anche azionista dell’Arsenal. Pare che i rapporti che l’uomo ha con Putin siano molto stretti.