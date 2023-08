Il settore delle quattro ruote in Italia sta rapidamente cambiando: un numero sempre maggiore di automobilisti, al momento di acquistare una nuova vettura, infatti, sceglie un’ auto elettrificata , concentrandosi in particolare sulle soluzioni ibride, mentre l’elettrico continua a viaggiare su volumi ridotti. Nel frattempo, lo studio annuale EY Mobility Consumer Index ha confermato l’interesse degli italiani per le auto elettrificate, destinate a diventare il riferimento del mercato nel giro di poco tempo.

Gli italiani scelgono l'elettrificazione

Secondo i dati emersi dallo studio, gli italiani sono al secondo posto tra gli automobilisti pronti a acquistare un'auto elettrificata nel prossimo biennio (considerando le ibride, le ibride plug-in e le auto elettriche). In prima posizione, infatti, c'è la Cina con il 75% degli automobilisti pronto a passare a una soluzione elettrificata.

Segue proprio l'Italia che registra una percentuale del 70% (con una crescita di 16 punti rispetto allo scorso anno). Gli italiani si mostrano più propensi all'acquisto di un'auto elettrificata anche degli automobilisti della Norvegia, mercato di riferimento per il settore delle auto elettriche in Europa.

Nelle prime 10 posizioni, secondo i risultati dell'indagine che ha preso in considerazione automobilisti di 20 Paesi, troviamo anche Spagna (66%), Svezia (66%), Giappone (64%), Singapore (63%), Corea del Sud (59%), Brasile (57%), Regno Unito (54%) e Francia (54%).

Al momento, però, gli automobilisti italiani sembrano più orientati verso le ibride rispetto alle elettriche. A frenare l'acquisto di auto a zero emissioni, infatti, c'è l'inadeguatezza dei punti di ricarica, elemento evidenziato dal 40% degli intervistati, oltre che i prezzi elevati, per il 60% degli intervistati. Il prezzo in crescita delle auto nuove sta spingendo gli italiani a preferire le auto usate.

A sostenere l'interesse verso le soluzioni elettrificate, invece, è soprattutto l'elevato costo dei carburanti (40%) oltre che il tema della sostenibilità ambientale (38%). Di grande importanza è anche il tema degli incentivi all'acquisto, che spinge diversi automobilisti a preferire auto elettriche o ibride (38%).

Lo studio di EY Mobility Consumer Index ha evidenziato anche la sostanziale crescita dell'infrastruttura di ricarica in Italia. Oggi, infatti, ci sono 45mila stazioni di ricarica sul territorio italiano, con una crescita del +47% rispetto ai dati raccolti nel corso del mese di giugno del 2022.

Le immatricolazioni non rispecchiano le intenzioni

Il mercato auto italiano è in crescita ma, almeno per il momento, i dati non rispecchiano l'interesse degli italiani verso le auto elettrificate. Sulla base degli ultimi dati UNRAE, aggiornati a luglio, le auto elettriche hanno solo il 3,8% di quota di mercato in Italia, con una crescita di appena 0,2 punti rispetto allo scorso anno.

Sono in calo, invece, le ibride plug-in che si fermano al 4,6% (lo scorso anno erano al 5,3%). Le auto ibride (considerando sia mild hybrid che full hybrid) rappresentano il 35,3% del mercato italiano con una crescita di 2,2 punti su base annua.

Di conseguenza, le auto prive di elettrificazione rappresentano ancora la maggior parte delle immatricolazioni in Italia. Nel corso dei primi sette mesi dell'anno, infatti, nel nostro Paese, il 56,2% delle auto immatricolate utilizza una motorizzazione "tradizionale" (benzina, diesel, GPL o metano), senza presentare alcuna forma di elettrificazione.

Il dato è in calo ma solo in minima parte: il market share delle auto non elettrificate al termine dei primi 7 mesi del 2022, infatti, era del 58%. Rispetto allo scorso anno, quindi, il calo è stato pari ad appena 1,8 punti.