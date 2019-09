Seggiolini antiabbandono, ok alla normativa europea in Italia

editato in: da

Con la legge 117 del 2018 sono stati introdotti i seggiolini antiabbandono obbligatori, per la sicurezza dei bimbi in auto.

Dopo il parere richiesto in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dopo una lunga attesa e differenti problematiche, oggi finalmente il Consiglio di Stato ha dato l’ok per l’applicazione del decreto che definisce quali devono essere le caratteristiche tecniche e gli elementi che devono avere i seggiolini antiabbandono di cui si è tanto parlato. Il problema dei bimbi lasciati in auto purtroppo non cessa e continua ad essere ovviamente molto pericoloso, con conseguenze gravissime. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma solo parlare di quanto possa aiutare questa normativa.

Il Consiglio di Stato ha quindi dato via libera, anche se ha dovuto sollevare alcune osservazioni che erano inevitabili sul provvedimento. In effetti viene riconosciuta la correttezza di quanto è stato fatto dal governo su questa tematica così importante e delicata, visto che lo stesso “ha dato puntuale applicazione della disciplina europea”. Si chiede però di poter prendere in mano alcune incoerenze e lacune e di risolverle, in modo che la legge sia chiara e comprensibile.

Il Consiglio di Stato infatti definisce colma di lacune la nuova regolamentazione, soprattutto per quanto riguarda la parte in cui si parla dell’impatto economico che la disciplina avrà sui consumatori e sugli operatori economici. Un’altra cosa fondamentale è che siano rese coerenti le disposizioni relative alle differenti tipologie di seggiolini antiabbandono.

Secondo quanto è stato dichiarato dal Consiglio di Stato, che ha comunque dato l’ok, bisogna intervenire su quella che definiscono “l’apparente incongruenza per cui l’art. 172 del Codice della Strada impone di assicurare i bimbi in auto con i seggiolini fino a 1.5 m di statura”, si pensa quindi a bambini fino a 10 anni di età e anche oltre, “il comma bis della legge sui seggiolini antiabbandono approvata invece prevede l’obbligo solo per bambini sotto i 4 anni di età”. Secondo il Consiglio di Stato quindi sia le ‘lacune’ che questa incongruenza della disposizione legislativa devono assolutamente essere rimosse. Rivolge inoltre l’invito al governo di rivedere il termine entro il quale il mancato uso dei seggiolini è soggetto a sanzione, visto che lo stesso era del 1° luglio 2019, pertanto già scaduto.