SEAT MUSIC AWARDS 2019: due serate di grande musica all’Arena di Verona

Il 4 e 5 giugno, i premi della musica italiana tornano all’Arena di Verona. Tra le novità della 13^ edizione di questo evento musicale di riferimento nel panorama nazionale, il marchio SEAT diventa title sponsor e dà un nuovo nome alla manifestazione: i SEAT MUSIC AWARDS 2019.

SEAT pone ancora una volta l’accento sulla centralità del linguaggio universale della musica e sull’importanza di avvicinarsi a un pubblico trasversale durante un evento in grado di coinvolgere, unire e divertire.

Questa nuova partnership di SEAT in ambito musicale permette alla Casa automobilistica di Barcellona di portare avanti la propria strategia a supporto della musica moderna e di respiro internazionale. Il carattere giovane ed energico della manifestazione è perfettamente allineato all’essenza del marchio SEAT, che trova in questa nuova collaborazione un ulteriore modo per raccontarsi.

“La musica è uno dei pilastri della nostra strategia di brand. Dare il nome a un evento musicale che riunisce artisti di fama nazionale e internazionale seguiti dai giovani è esattamente il tassello che ci consente di proseguire nel nostro viaggio attraverso il linguaggio universale della musica”, ha condiviso Pierantonio Vianello, Direttore SEAT in Italia.

Anno dopo anno, SEAT sta confermando il proprio impegno per a musica, l’arte urbana e le manifestazioni che legano il marchio al pubblico giovane, consolidando la sua posizione attraverso diverse partnership strategiche con le più importanti manifestazioni internazionali in ambito musicale al mondo. Il marchio di Barcellona è partner innovativo di Sónar e Sónar + D, partner strategico del Primavera Sound Festival di Barcellona, Loola Palooza a Parigi e Berlino, il Wireless Germany. “SEAT ha sempre avuto un legame speciale con la musica, perché e nel suo DNA. Ne condivide lo spirito giovane di chi vive appieno il presente, la creatività di chi non segue le mode ma trova il modo di esprimere se stesso e condivide anche il carattere grintoso di chi costruisce con determinazione il proprio futuro ogni giorno”.

Inoltre, la presenza di SEAT in questa manifestazione diventa l’occasione per condividere con il pubblico com’è cambiato il modo di ascoltare la musica quando si è al volante. Attraverso l’integrazione di soluzioni tecnologiche all’avanguardia come Amazon Alexa, Shazam o Spotify, la connettività Full Link, l’impianto BeatsAudio Sound System, la radio DAB+, tra le altre, SEAT permette la fruizione musicale continua, comoda e sicura anche durante la guida.

Il progetto siglato da SEAT è stato sviluppato in collaborazione con PHD Italia, l’agenzia media, di marketing e comunicazione di Omnicom Media Group.

Tutto pronto quindi per dare il via al doppio appuntamento che si terrà all’Arena di Verona i prossimi 4 e 5 giugno, dove, oltre agli attesissimi premi per i successi discografici e le esibizioni live dei cantanti in gara, per la prima volta verranno presentati anche i brani che faranno da colonna sonora all’estate 2019. Oltre cinquanta gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione della 13^ edizione dei premi, assegnati quest’anno non più solo in base ai dischi venduti ma anche al numero di download, indice di popolarità soprattutto tra i giovani. “Reputiamo i SEAT MUSIC AWARDS una manifestazione affine ai nostri valori e alla nostra idea di coinvolgimento del pubblico: lo spirito giovane e dinamico come comun denominatore, condividendo un’idea e una passione, in questo caso musicale, a cui crediamo molto”, ha confermato Vianello.

I SEAT MUSIC AWARDS 2019, che quest’anno verranno presentati e condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, saranno trasmessi in primetime su Rai 1 il 5 e 6 giugno.

Nel cast dei cantanti che si esibiranno sul palco troviamo Laura Pausini e Biagio Antonacci, Francesco Renga, i Modà, Fabrizio Moro, Raf e Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Enrico Nigiotti, Mika, Ron, Giusy Ferreri, Antonello Venditti, Paola Turci, i Negrita, il Volo, Baby K, Ermal Meta, Loredana Bertè, Elisa, Cristina D’Avena, Ligabue, Fiorella Mannoia, J-Ax, i Maneskin, Guè Pequeno, Luchè, Mahmood, Biondo, Levante, Anna Tatangelo, i The Giornalisti, i Boomdabash, la Dark Polo Gang, Salmo, Achille Lauro, Takagi e Ketra, Marco Mengoni, Gazzelle, Sfera Ebbasta, The Kolors e Irama. A loro si sono aggiunti anche Giordana Angi e Alberto Urso, reduci dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi