Fonte: iStock Grazie alla nuova app è possibile parlare con la propria Tesla da remoto grazie all'assistente vocale dell'iPhone

Come di consueto, Tesla e soprattutto il CEO Elon Musk, periodicamente lanciano delle novità per quanto riguarda la Casa automobilistica tra le più amate e apprezzate nel settore delle auto elettriche.

Conosciamo la personalità eccentrica e a volte un po’ bizzarra di Elon Musk, che negli anni ha lanciato un merchandising legato al brand Tesla davvero incredibile (come possiamo vedere sul sito ufficiale): l’ultima trovata, di cui abbiamo anche parlato, è stata la cuccia per gatti in cartone brandizzata.

Forse non ha ottenuto il successo sperato, anche se gli appassionati del marchio e i collezionisti aspettano qualsiasi nuovo oggetto per rimpolpare la loro collezione. La novità di cui vi parliamo oggi sarà sicuramente più appetibile: sono in arrivo i Comandi Rapidi di Apple con supporto all’automazione. In questo caso non ci sarà più bisogno di app di terzi.

L’aggiornamento all’app iOS

La Casa automobilistica di Elon Musk sta distribuendo il supporto ufficiale ai comandi vocali tramite Siri, l’assistente virtuale dell’iPhone che conosciamo benissimo, con un aggiornamento della sua app dedicata agli utenti iOS.

Tesla spiega che grazie al nuovo aggiornamento finalmente gli utenti avranno la possibilità di “accedere ai controlli del veicolo e alla climatizzazione dall’app Comandi Rapidi di Apple”.

Quali sono i comandi disponibili oggi? Prima di tutto sia l’accensione che lo spegnimento del precondizionamento dell’abitacolo dell’auto, ma anche il blocco e lo sblocco del veicolo, delle Modalità Sentinella, che consente di attivare le telecamere dell’auto per vedere cosa le succede attorno, se qualcuno parcheggia troppo vicino, la tocca, tenta di rubarla, riga la fiancata, e Cane, grazie alla quale il conducente può lasciare il condizionatore acceso per non far soffrire il cane a bordo mentre si allontana un attimo per delle commissioni. Tra l’altro, sullo schermo dell’auto appare una scritta che avvisa i passanti che l’interno è climatizzato, e che il cane è al sicuro perché il padrone torna subito.

Grazie al nuovo aggiornamento l’utente avrà la possibilità di far funzionare anche altri sistemi in auto, tra cui la gestione del riscaldamento dei sedili e della temperatura degli interni, o ancora il test delle emissioni del veicolo e infine anche il controllo completo dei comandi multimediali a bordo.

Il conducente attraverso il suo iPhone sarà anche in grado di far partire il sistema Bioweapon Defense Mode che filtra l’aria immessa nell’abitacolo. E tutto questo sarà possibile semplicemente chiamando l’assistente vocale di Apple “Hey Siri” con la propria voce, dopo la configurazione.

Sicuramente quelle elencate oggi sono solo alcune delle moltissime funzionalità che potranno essere attivate da remoto tramite l’iPhone, è praticamente certo che aumenteranno nel tempo.

La sinergia tra Tesla e Apple

È interessante vedere la sinergia tra queste due aziende, Tesla non supporta ufficialmente CarPlay, avendo un sistema operativo più completo e sofisticato, ma lavora con Apple per integrare Apple Music e per supportare AirPlay.

Grazie ai comandi vocali è possibile fare tutto con Siri, utilizzando soltanto la voce e quindi senza il bisogno di usare le mani. Con le buste della spesa in mano potrete dire a Siri di aprire il vano posteriore dell’auto mentre vi state avvicinando alla vettura, riponendole immediatamente nel baule.

Oltre a Siri, grazie all’app Comandi Rapidi saranno possibili anche le automazioni. E quindi si potranno usare comandi già esistenti ma anche crearne di più complessi in maniera completamente automatica.

Per fare degli esempi semplici, sarà impossibile impostare – per esempio – l’avvio del condizionatore ogni giorno dieci minuti prima della partenza in auto verso il luogo di lavoro oppure ancora, usando la geolocalizzazione, sarà possibile far aprire lo sportello del vano di ricarica una volta arrivati a casa. Funzioni semplici, che rendono però l’uso dell’auto più rapido, comodo e intuitivo.