Schumacher tradito da un amico: cosa è successo

Fonte: Getty Images Foto rubate: un amico tradisce Michael Schumacher

La caduta sugli sci del 29 dicembre 2013, come sappiamo, ha provocato gravi danni cerebrali a Michael Schumacher, il grandissimo Campione di Formula 1 che noi tutti conosciamo. Quasi dieci anni di una vita completamente diversa per Schumi, di cui abbiamo ogni tanto qualche notizia.

La famiglia però ha da sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla faccenda e anche sulle reali condizioni in cui vive Michael dal momento dell’incidente sulle piste da sci, accaduto durante le vacanze di Natale di poco più di nove anni fa con la sua famiglia. Il figlio oggi sta seguendo le sue orme nella carriera in Formula 1, ma che cos’è successo di tanto grave in questi giorni, che ha fatto “infuocare” il web?

Pare che un uomo abbia scattato di nascosto delle foto a Michael Schumacher, nel tentativo di venderle alla stampa. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire meglio la vicenda.

Le condizioni di Michael Schumacher oggi, dopo il gravissimo incidente

Come abbiamo detto e come il mondo sa, il 29 dicembre 2013 – mentre Schumacher era in vacanza sulla neve con la sua famiglia, durante le festività natalizie – un grave indicente non gli ha permesso di festeggiare l’inizio del 2014 come avrebbe tanto desiderato fare.

Il sinistro infatti gli causò un trauma cranico importante, per cui fu sottoposto a due operazioni urgenti molto delicate. Il Campione fu in coma fino al mese di giugno 2014, quando poi si svegliò. Da quel momento c’è sempre stato un alone di mistero sul suo stato di salute, la famiglia non ha mai voluto dare grandi notizie e aggiornamenti negli anni (noi abbiamo raccolto alcuni aneddoti).

Un amico tradisce Schumi e cerca di vendere le sue foto

Altro tradimento in Casa Schumacher, la notizia che sta circolando nelle ultime ore infatti è davvero agghiacciante. Come abbiamo avuto modo di apprendere, sono davvero pochissime le persone fidate che hanno accesso alla villa svizzera dove oggi vive il pilota con la sua famiglia. La moglie Corinna e i figli gli sono sempre stati accanto.

Pare che uno degli amici più vicini a Michael abbia tradito il riserbo della famiglia sulle condizioni fisiche e mentali dell’ex pilota di Formula 1. Un atto davvero gravissimo: l’uomo ha scattato di nascosto delle foto a Schumi e ha cercato di venderle ai giornali.

Dal momento dell’incidente non è mai apparsa alcuna immagine di Schumacher, la famiglia ha lottato con le unghie e con i denti per salvaguardare la sua privacy. Michael non è più apparso in pubblico, la moglie e le persone più vicine hanno preferito isolarlo, a costo di proteggerlo.

Ma proprio uno degli unici amici più stretti gli ha scattato delle immagini, senza che nessuno se ne accorgesse, ingannando tutti e provando a venderle per 1 milione di euro alla stampa. Al momento nessun giornale ha accettato di acquistarle.

Nessuno ha avuto modo di vedere quelle foto quindi, ma ovviamente i rumors che girano sul web sono tantissimi. Si vocifera che nelle immagini Schumi sia ritratto nel suo letto, sdraiato, niente di più.

La famiglia ci tiene a mantenere segreto sulla notizia, non sappiamo ovviamente chi sia la persona che ha tradito il suo amico dopo tutti questi anni, in un modo così subdolo, e per denaro. Chi ha provato a lucrare su questa vicenda quindi non c’è riuscito, e non abbiam alcuna testimonianza sulle reali condizioni di Michael Schumacher.