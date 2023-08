Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

I Saloni Auto sono un’occasione unica per osservare più da vicino le auto più belle del mondo e i concept più futuristici proposti dalle Case automobilistiche, ma anche per partecipare a eventi dedicati alla nuova mobilità e a esclusivi test drive su pista.

A pochi giorni dalla chiusura della Monterey Car Week, che come ogni anno ha visto sfilare le auto più eleganti del mondo a Pebble Beach e battere all’asta esemplari unici, si può dire che la stagione estiva dei Saloni Auto sia giunta al termine. La nuova stagione inizia in grande stile con l’IAA Mobility 2023 di Monaco, ma da qui alla fine dell’anno ci attendono altri importanti appuntamenti internazionali.

Saloni Auto 2023: gli eventi più importanti di settembre

Da qui alla fine dell’anno si svolgeranno alcuni dei Saloni Auto più importanti a livello globale: dall’IAA Mobility 2023, che si svolgerà a Monaco dal 5 al 10 settembre, al Detroit Auto Show, il più importante negli USA.

Andiamo con ordine: si inizia, dicevamo, il 5 settembre con il Salone di Monaco. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati europei, che vedrà tra le altre cose l’atteso debutto della Audi Q6 e-tron e la massiccia presenza del colosso cinese BYD, pronto a lanciare sul mercato europeo 6 modelli 100% elettrici e un nuovo brand.

Settembre prosegue con il NAIAS – North American International Detroit Auto Show: l’evento, durante il quale si svolgerà anche il Mobility Global Forum, è tra i più importanti negli States, tanto che l’edizione dello scorso anno vide la partecipazione del Presidente USA Biden. Il Salone di Detroit si svolgerà dal 13 al 24 settembre e vedrà la partecipazione di Ford, General Motors e Stellantis.

GIMS, Tokyo e non solo: gli eventi da non perdere in autunno

Dal 5 al 14 ottobre ci si trasferisce in Qatar per il Geneva International Motor Show (GIMS) 2023: il Salone di Ginevra si sposta in Qatar proprio in concomitanza con Gran Premio del Quatar di Formula 1, e promette “straordinarie e indimenticabili esperienze” per gli appassionati di motori.

Alla fine del mese ci attende il Salone di Tokyo, che cambia nome in Japan Mobility Show: in programma dal 26 ottobre al 5 novembre, l’evento è interamente dedicato al futuro della mobilità. Quest’anno ci sarà al suo interno il Tokyo Future Show, un’esperienza immersiva spettacolare che permetterà ai visitatori di attraversare una visione della città del futuro.

L’anno si concluderà con tre eventi di assoluto richiamo: in ordine, il SOLUTRANS di Lione, il Guangzhou International Motor Show (17-26 novembre) e il Salone di Los Angeles, nome ufficiale LA Auto Show. Particolarmente interessante l’evento francese dedicato i veicoli commerciali leggeri e pesanti, che si svolgerà tra il 21 e il 25 novembre e quest’anno è già sold out. L’ultimo evento dell’anno è tradizionalmente quello californiano, che si terrà quasi in concomitanza con il SOLUTRANS, dal 17 al 26 novembre.

Saloni Auto: gli eventi in Italia da qui alla fine dell’anno

Da qui a novembre ci aspettano importanti eventi anche in Italia, a partire da Auto e Moto d’Epoca Bologna, in programma dal 26 al 29 ottobre: il più grande salone italiano dedicato alle auto e allo moto storiche si sposta, per l’edizione 2023, da Padova a Bologna.

Auto e Moto d’Epoca Bologna è anche il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati sospeso tra passato e futuro, che si arricchisce del primo Salone italiano interamente dedicato alle auto storiche.

Dal 17 al 19 novembre è la volta di Milano AutoClassica, il salone dell’auto classica e sportiva che è un riferimento imprescindibile per i collezionisti: ci saranno mostre scambio, aste, un grande mercato di ricambi e memorabilia un imponente raduno aperto alle Youngtimer e alle Classiche.

Alla fiera milanese ci sarà come sempre anche la sezione Club e Registri, il cuore del Salone, il luogo in cui è possibile confrontarsi con altri appassionati e collezionisti, avere preziosi consigli prima di affrontare un restauro o un acquisto e informazioni su certificazioni e iscrizioni ai registri.