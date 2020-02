Il Salone di Ginevra 2020 sta arrivando: cosa c’è da sapere

editato in: da

Dal 5 al 15 marzo 2020 aprirà le sue porte al pubblico il Salone di Ginevra, come ogni anno. Gli espositori che hanno già confermato la loro partecipazione oggi sono già 150, tutti grandi costruttori di auto e start-up nel campo della tecnologia.

La varietà e la quantità di espositori che i visitatori potranno trovare in fiera è davvero ampia, il grande Salone dell’Auto organizzato a Ginevra conterà sulla presenza di partner ufficiali molto importanti. Per la quinta volta al GIMS sarà presente EnergieSchweiz con il suo programma CO2 ribassato e grazie a questa partecipazione il Governo Federale promuoverà i veicoli efficienti.

La rete del Salone di Ginevra 2020 è ancora più ampia e digitale, sarà disponibile infatti per i visitatori la nuova app GIMS sia per i dispositivi Android che per gli apparecchi iOs. Inoltre è personalizzabile come l’utente meglio crede, in base ai suoi gusti e alle sue necessità, adattando i contenuti alle esigenze personali.

Grazie all’applicazione GIMS gli utenti potranno ricevere tutte le informazioni complete sul Salone di Ginevra 2020, su tutte le novità dell’evento e sui vari espositori presenti. Ci saranno GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day. È diventato molto più facile anche programmare il soggiorno, i visitatori potranno accedere a delle offerte esclusive solo utilizzando l’app GIMS.

Tramite l’app si possono acquistare anche i biglietti d’ingresso al Salone di Ginevra 2020 in modo molto rapido e facile, ad un prezzo inferiore rispetto a quello che si paga allo sportello dell’evento. Tutti gli utenti interessati all’app la possono scaricare gratuitamente dallo store, fruire e visualizzare il grande evento dinamico e appassionante anche sul sito web.

Il focus dell’evento quest’anno è sull’innovazione e il futuro della mobilità, il marchio digitale usa un algoritmo speciale che permette all’utente di vedere i più importanti Key Visuals in maniera sempre differente.

Diamo alcune informazioni utili, i prezzi dei biglietti per adulti sul sito e sull’app sono di CHF 16.-, per ragazzi da 6 a 16 anni e pensionati CHF 9.-, per i Gruppi (oltre 20 persone con accompagnatore ) CHF 11.-/persona, per ingressi dopo le ore 16.00 adulti CHF 8.-, ragazzi da 6 a 16 anni e pensionati CHF 4.50, per tutti coloro che acquisteranno il biglietto allo sportello in loco sarà applicato un supplemento di CHF 5.-

Gli orari di apertura del Salone di Ginevra 2020 sono da lunedì a venerdì 10:00-20:00, sabato e domenica 09:00-19:00. Il giorno 4 marzo, GIMS VIP Day (prima dell’apertura ufficiale) CHF 250.-, il 4 marzo il salone è aperto dalle 7 :30 alle 18:00.