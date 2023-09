Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia. Ogni anno vi partecipano i più importanti produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi brand della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio.

Un appuntamento davvero imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style, il secondo per importanza a livello europeo.

L’evento aprirà domani 9 settembre, fino al 17 settembre 2023: 5 padiglioni espositivi per una superficie di oltre 100.000 metri quadrati, oltre 300 aziende internazionali partecipanti. Sono presenti i marchi europei più prestigiosi, l’evento infatti rappresenta in Italia ed Europa un punto di riferimento per gli amanti della vacanza outdoor e un importante momento di business per gli operatori del settore.

Quella che sta per iniziare si preannuncia come un’edizione da record, vediamo quali sono le più avvincenti novità da parte di produttori ed espositori.

Minime dimensioni e massimo comfort

La prima grande novità è rappresentata dal Carthago C-Tourer T/I 145 RB LE compatto e versatile, che racchiude il massimo comfort in minime dimensioni.

Il modello offre:

letti singoli longitudinali grandi e fissi con lunghezza fino a due metri nella zona notte;

ampio bagno con doccia separata e spogliatoio;

cucina angolare spaziosa;

gruppo sedute a L con sedile singolo aggiuntivo;

garage per scooter sul retro e sotto una vera e propria cantina nel doppio pavimento.

Tutto questo è stato possibile anche contenendo al minimo le dimensioni, visto che – a seconda della versione e del veicolo base – la lunghezza del nuovo C-Tourer T/I 145 RB LE è di appena 7 – 7,18 metri.

Montati su Fiat Ducato o Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO, questi modelli sono anche disponibili con massa tecnicamente ammissibile al di sotto delle 3,5 tonnellate, per la guida con patente B.

Eletto campione di spazio

Campione di spazio per eccellenza invece il nuovo Malibu I/T 450 RB LE, che riduce il tutto a soli 7 metri. Disponibile a scelta su Fiat Ducato e su Mercedes Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO, ha un carattere da ammiraglia nonostante la costruzione compatta, per un peso ridotto e una grande maneggevolezza.

Le caratteristiche:

doppio pavimento con vani di stivaggio extra grandi;

superficie del tetto antigrandine in VTR;

isolamento con espanso RTM di alta qualità;

letti singoli ampi e fissi, fino a due metri di lunghezza nella zona notte;

bagno con doccia separata e vano spogliatoio;

cucina angolare;

gruppo sedute a L con sedile singolo aggiuntivo.

Disponibile anche per la guida con la patente B entro 3,5 tonnellate di massa totale.

Eccellenza e comfort

Al Salone del Camper di Parma non poteva mancare la nuova Mobilvetta 2024, un’icona del Made in Italy, dal design inconfondibile. Anche per il prossimo anno si riconferma il poker di gamma:

motorhome K-Yacht Tekno Line;

semintegrale premium Krosser;

gamma Kea disponibile in versione semintegrale e motorhome;

la gamma van Admiral con nuove soluzioni estetiche di alto livello, layout moderni, eleganti, sempre più confortevoli e ancora più ricche dotazioni.

Per il 2024 sono state pensate nuove funzionalità e dotazioni per migliorare la vita a bordo: Truma INET XSystem per il controllo centralizzato dei dispositivi e delle utenze del camper attraverso un pannello centrale con display touch intuitivo. Inoltre è previsto un sistema gestione doppia batteria, necessario quando aumenta la necessità di energia disponibile e serve un deviatore automatico per la gestione separata di due batterie servizi anche di diversa tecnologia e capacità.

Esclusiva 2024: il frigorifero a compressione da 174 litri per le gamme K-Yacht Tekno Line e Krosser (158 litri optional per Kea) dal consumo energetico intelligente. Aumenta il comfort grazie ai letti centrali e un passaggio intorno al letto maggiore.

Il nuovo Urban Camper

Nei prossimi giorni al Salone del Camper, Etrusco presenta il nuovo modello Urban Camper, adatto per chi vive in città, ma anche per le famiglie. È stato realizzato e pensato infatti per essere parte integrante degli spostamenti di tutti i giorni.

Dal 2024 Etrusco aggiungerà un nuovo veicolo al catalogo: l’Urban Camper UC 5.0 XR su base Renault Trafic. Dimensioni compatte, pratico e confortevole, grazie a un massimo di quattro posti letto a bordo. Il meccanismo interno a binari permette di trasformare gli spazi in un attimo. Per il modello CB 600 DF 4×4, Etrusco presenta una novità nella zona notte, un’estensione pieghevole nella parte posteriore che consente al letto trasversale di estendersi fino a 37 cm offrendo comfort extra ai viaggiatori più alti.

Il massimo del comfort

Al Salone del Camper di Parma, dal 9 al 17 settembre, c’è anche Atlantis, che stavolta propone per il mercato italiano due nuovi modelli monoscocca in vetroresina, Compact 595 e Special 645, con dimensioni ancora più maneggevoli e disposizioni interne accattivanti.

Il modello Compact 595 vanta:

la dinette a giro posteriore che offre una zona living più conviviale, con il letto basculante;

all’esterno il lungo gavone posteriore.

La variante Special 645 presenta:

la dinette face to face;

servizi posteriori;

ampio spazio nel garage.

Per entrambi i modelli è prevista la presenza del box doccia separato e l’opzionale nuovo riscaldamento elettrico del pavimento.

Viaggiare sicuri tutto l’anno

Si tratta dell’ultima novità Michelin CrossClimate dedicata ai camper, realizzata in Europa e disponibile in otto differenti dimensioni. Serve per garantire sicurezza tutto l’anno: uno speciale pneumatico all-season certificato 3PMSF pensato per viaggiare su qualsiasi superficie stradale, offrendo ottime prestazioni su neve e un’altissima trazione su strade bagnate, fangose, erbose e sterrate. Grazie alla marcatura M+S e al simbolo alpino, può anche circolare su strade in cui è previsto l’obbligo di dotazioni invernali. CrossClimate consente di viaggiare tutto l’anno senza cambiare gomme.

Il letto comodo per tutti

Presentato in occasione del Salone del Camper di Parma anche il nuovo sistema letto Zip&Dream Prontoletto: rivoluzionario, 100% artigianale, sostenibile e Made in Italy. Unisce il comfort e la sicurezza delle lenzuola con la praticità di un sacco a pelo, per dormire meglio e non dover rifare i letti ogni giorno.

Può essere personalizzato nelle misure e nella sagoma adatte al camper, ideale per qualsiasi ambiente.

I moduli fotovoltaici CBE

E alla fine parliamo anche di loro, i nuovi moduli fotovoltaici CBE, realizzati con celle di silicio monocristallino, grazie a un innovativo processo di fabbricazione. I moduli sono trattati con un particolare effetto antiriflesso delle celle e viene usato uno speciale vetro speciale, elementi che hanno permesso di ottenere un modulo fotovoltaico ad alte prestazioni.