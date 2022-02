Salasso benzina degli ultimi 20 anni: situazione ‘invivibile’

Negli ultimi 20 anni il prezzo alla pompa del gasolio è raddoppiato, registrando un +99,4%, un salasso pesantissimo per le tasche degli automobilisti italiani, che oggi si ritrovano a dover far fronte con dei costi davvero proibitivi, ma con la necessità di usare comunque la propria vettura per gli spostamenti quotidiani.

Non solo quello del diesel ovviamente, anche il prezzo della benzina è in continua ascesa. I listini registrano un aumento del +81,1%, e l’aggravio di spesa oggi è pari a 45,4 miliardi di euro totali. In termini di incasso per lo Stato questo si traduce in 20 miliardi di euro in più, è l’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit a condurre la ricerca che ha portato a questi risultati, insieme al Centro Ricerca e Studi di “Alma Laboris Business School”, società specializzata in Master e Corsi di Alta Formazione e specializzazione per professionisti.

Le due realtà hanno analizzato e confrontato i prezzi dei carburanti tra il 2002 ed oggi, ponendo attenzione ai cambiamenti avvenuti in questi 20 anni e alle conseguenze che hanno avuto dal punto di vista economico sulla collettività.

Prezzo del carburante: l’evoluzione dal 2002 ad oggi

In particolare, grazie all’analisi recentemente condotta, possiamo dire che nel mese di gennaio di 20 anni fa, il prezzo della benzina era praticamente la metà di quello di oggi. Al distributore infatti, per un litro di carburante, non si spendeva nemmeno un euro. La benzina costava in media 0,992 euro al litro e il gasolio 0,836 euro. Secondo i dati forniti dal Mite oggi i prezzi (e ormai lo sappiamo bene) sono praticamente raddoppiati: per la benzina il prezzo medio al litro è 1,797 euro, per il gasolio invece 1,667 euro il diesel.

Aumenta la spesa complessiva per il carburante

Se quindi i possessori di una vettura di media cilindrata 20 anni fa spendevano meno di 50 euro per un pieno di benzina (circa 50 litri), oggi in media servono invece 89,8 euro, 40,2 euro di differenza, che diventano +41,5 euro a pieno in caso di auto a gasolio.

Facciamo un’ipotesi: se il consumo medio di carburante di un italiano è di circa 2,5 pieni al mese, con il prezzo attuale di benzina e gasolio, una famiglia oggi spende, in un anno, 1.207,5 euro in più per la benzina rispetto al 2002, e ben 1.246,5 euro in più se ha un’auto diesel.

Ma prendiamo in considerazione un altro dato molto importante: è bene sottolineare che 20 anni fa il parco circolante italiano era composto da 25,7 milioni di auto a benzina, 6,4 milioni di vetture a gasolio (secondo i dati ufficiali dell’ACI). La situazione in Italia oggi è molto differente, le macchine a benzina sono 18 milioni e quelle diesel 17,3 milioni. E sulla base di questi dati, la spesa totale degli italiani per il carburante è passata da 46,2 miliardi di euro nel 2002 a 91,7 miliardi oggi.

La tassazione sul carburante fa salire i prezzi alle stelle

Dario Numeroso, amministratore di Alma Laboris Business School, fa una riflessione molto interessante sulla tassazione, spiegando: “La nostra ricerca si è poi soffermata sulla tassazione che vige sui carburanti in Italia: nel 2002 la pressione fiscale sulla benzina (IVA e accise) era del 71,3%, sul gasolio del 64,8%. Oggi sulla verde la tassazione è scesa attorno al 60%, mentre sul diesel è del 55,5%. Nonostante il minor peso di IVA e accise, il rialzo dei listini dei carburanti equivale oggi in proporzione a circa 20,6 miliardi di euro di entrate fiscali in più per lo Stato rispetto al 2002”.

E Simone Baldelli, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, commenta: “Dei dati sulla crescita ventennale dei prezzi dei carburanti emersi non colpisce solo l’incremento complessivo, ma il picco di innalzamento dell’ultimo periodo, che rischia di produrre a breve significativi effetti negativi su inflazione e prezzi al consumo”.