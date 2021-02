Gli rubano l’auto e deve pagare le multe dei ladri

editato in: da

Torniamo nuovamente a parlare di episodi strani e spiacevoli che purtroppo però ogni tanto succedono. Altra storia che ha davvero dell’incredibile, eppure è accaduta davvero, ai danni di un uomo di 42 anni, residente a Fano, nelle Marche.

Iniziamo col dire che al malcapitato è stata rubata la macchina. I furti d’auto oggi sono ancora troppo alti in Italia, se i ladri ci hanno concesso un attimo di tregua durante il lockdown causato dal Coronavirus lo scorso anno, ora ormai che tutte le attività stanno riprendendo a lavorare, anche quella dei malviventi non si ferma. Oltre al danno, come si suol dire, anche la beffa. In che senso? Non solo l’uomo, poveraccio, si è ritrovato senza la sua vettura, sottratta appunto da questi malfattori, ma ha pure dovuto pagare le multe prese dai ladri al volante dell’auto.

L’uomo si è proprio visto recapitare a casa diverse multe che non aveva preso lui, perché a commettere le infrazioni sono stati appunto i ladri che gli hanno rubato la macchina. Il ‘bello’ è che la vittima ha pure cercato di far valere le sue ragioni davanti al giudice, che però ha deciso che il malcapitato deve pagare il totale di tutte le sanzioni ricevute, ovvero 900 euro circa.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è successo. Innanzitutto il furto dell’auto (i ladri oggi sono sempre più specializzati) è avvenuto già quasi un paio di anni fa, nell’estate del 2019. La macchina sottratta è una Honda FR-V dello sfortunato automobilista di Fano, che in quel momento si trovava in un parcheggio con altre vetture, a cui sono stati rotti tutti i finestrini. La FR-V è stata rubata, per alcune ore quindi era scomparsa e l’automobilista l’aveva data chiaramente “persa per sempre”. Invece poi se l’è ritrovata proprio lì dove l’aveva lasciata, sistemata nello stesso punto. I ladri quindi l’avevano usata per correre all’impazzata e poi l’avevano riposta nel parcheggio, nel frattempo però hanno commesso ben sei infrazioni per eccesso di velocità (le multe sono state prese in differenti località, con autovelox).

La vittima, una volta ricevute tutte quelle sanzioni a casa, ha immediatamente fatto ricorso: lui non ha commesso quelle infrazioni e chiedeva che le multe fossero annullate. La polizia municipale di Pesaro ha cancellato due multe per 270 euro, invece a Rimini e Riccione non hanno fatto così. E neanche il giudice di pace ha accolto il ricorso. La motivazione c’è, e fate attenzione: se la vostra auto non è protetta per evitare furti, dovete pagare le multe prese dai ladri che ve la rubano.