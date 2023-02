Ruba l’auto e fugge: rintracciato dal GPS

Fonte: 123RF Ladro d'auto rintracciato dal GPS

Le tecnologie all’avanguardia di cui sono dotate le auto più recenti potrebbero aiutare a scovare malviventi e ladri, che compiono furti nelle nostre città.

Il problema delle auto rubate infatti continua a essere molto attuale in Italia, purtroppo, ne abbiamo parlato in differenti occasioni. E l’episodio che stiamo per raccontarvi ne è la dimostrazione.

Il ladro “scovato” dal GPS

Un giovane è scappato a bordo dell’auto appena rubata, ma la sua fuga non è durata molto. Il sistema GPS installato sulla vettura ha permesso alla Polizia di rintracciare il veicolo, e quindi anche il furfante che l’aveva rubato.

Gli agenti hanno trovato l’auto proprio nel parcheggio di un centro commerciale, dove il GPS appunto ne segnalava la presenza, qualche ora dopo il furto. Il tutto è avvenuto a Passignano sul Trasimeno.

Una volta arrivati sul luogo, i poliziotti hanno trovato la macchina e i figli della proprietaria del veicolo rubato che discutevano con il presunto ladro che si era impossessato della macchina della madre. I ragazzi avevano bloccato con la propria auto l’uscita del malvivente autore del reato, che stava cercando di scappare.

Il ladro è un uomo di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale che, una volta messo alle strette, ha perso la testa e ha iniziato a minacciare i presenti con un cacciavite in mano. Gli agenti di polizia sono stati così costretti a contenerlo in sicurezza usando le manette.

Cercando di evitare la fuga del ladro dell’auto della madre, i ragazzi avevano cercato di bloccarlo in tutti i modi, e per quello era nata la colluttazione. Il 27enne è stato portato in questura, denunciato per i reati di furto, lesioni, minacce e porto di oggetti atti ad offendere.

Furti auto: la situazione italiana

Il numero dei furti d’auto in Italia è sempre molto (e anche troppo) alto, si tratta di una problematica che non riesce a trovare soluzione. Le vetture rubate nel nostro Paese nel 2021 (ultimi dati alla mano) sono state in tutto circa 75.470 (auto più, auto meno), con una crescita dello 0,63% rispetto al 2020.

Il centro e il sud Italia sono state le regioni più colpite dai malviventi esperti in furti d’auto, è quello che si evince dai dati ufficiali della Polizia Stradale inerenti ai numeri del 2021, che sono stati elaborati dalla società Viasat, nota per essere uno dei maggiori installatori di antifurti satellitari nel nostro Paese.

I dieci modelli di auto preferiti dai ladri nel nostro Paese sono, come sempre, anche quelli che gli automobilisti amano maggiormente: si tratta infatti delle vetture più vendute e più popolari di sempre. Al primo posto c’è sempre lei, la Fiat Panda, e seguono altre due auto della Casa torinese, la 500 e la Punto, in tutte le sue variazioni.

Ma ci sono anche i furti di componenti elettroniche dei veicoli, elementi che fanno sempre più gola ai ladri di auto. Il fenomeno delle vetture rubate “a pezzi” non si ferma a volanti e centraline. Anche pneumatici, fanali e marmitte sono finiti nel mirino dei malviventi, che prediligono automobili di lusso e che riescono ad agire, a quanto pare indisturbati, in luoghi che si presumono presidiati come le strade cittadine e i parcheggi pubblici.