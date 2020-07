Rottamazione auto, a Milano bonus sino a 10mila euro

editato in: da

Parliamo ancora una volta di bonus auto e moto, in questi giorni infatti se n’è discusso parecchio. Il settore, a causa del lockdown per il Coronavirus, sta vivendo da mesi una crisi molto profonda e queste sono solo alcune delle misure per ripartire.

Abbiamo visto cosa prevede il bonus auto e, poche ore fa, anche delle proposte di scooter elettrici con caratteristiche e prezzi differenti, adatti a svariate esigenze, e acquistabili oggi ad un prezzo scontato grazie al nuovo incentivo legato alle moto e agli scooter a zero emissioni. Ora invece è la volta di Milano, il Comune ha deciso di offrire un bonus ulteriore ai suoi cittadini.

Si parla di 10.000 euro circa a disposizione per comprare una vettura elettrica, disponibile per ogni persona residente in città, che abbia compiuto 18 anni e che non si vincolato da particolari limitazioni di reddito. Il bonus è destinato a veicoli a basso impatto ambientale. Sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il bando relativo a questa iniziativa. È importante sapere che l’incentivo è cumulabile con quelli offerti dallo Stato.

Il bonus è del 40% del prezzo del nuovo mezzo, fino a un valore massimo di 1.800 euro, per tutti i privati che comprano uno scooter elettrico, fino a 1.500 euro per chi acquista una bici o cargo bike a pedalata assistita o a trazione elettrica, e copre il 60% del costo totale. In questi casi non c’è obbligo di rottamazione, ma per chi non possiede alcun mezzo da almeno quattro mesi o decide di demolirne uno, il contributo per lo scooter diventa di 3.000 euro.

Per quanto riguarda invece le auto elettriche o ibride, il bonus arriva al 60% del prezzo di listino e fino a 9.600 per le EV e 6.000 euro per i modelli hybrid. Per le vetture a gpl o metano fino a 5.000 euro, benzina Euro 6 4.000 euro, il bonus copre fino al 50% del prezzo. È importante però sapere che è necessario rottamare un mezzo fino ad Euro 2 benzina escluso o fino a Euro 5 diesel escluso.

Entro il 30 novembre 2020, chi è interessato al contributo del Comune di Milano, lo deve prenotare online. Il fondo disponibile è di un milione di euro, che chiaramente potrebbe terminare anche prima del termine previsto per le richieste.