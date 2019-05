Roma, divieto di circolazione per le vecchie auto diesel euro 3

editato in: da

Le auto diesel più vendute in Italia ad aprile 2019

Dal primo novembre 2019 entrerà in vigore il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel euro 3 nella ztl anello ferroviario, area che include le zone centrali e semicentrali della città di Roma.

Il divieto, come previsto dalla delibera di giunta comunale, sarà in vigore nei giorni dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali.

Si prevede inoltre la progressiva limitazione, all’interno delle diverse Ztl, alla circolazione dei veicoli più inquinanti, secondo la programmazione che verrà definita nell’ambito del quadro di interventi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), la cui approvazione è prevista entro il mese di agosto 2019.

Sono escluse dal divieto alcune categorie di veicoli come quelli muniti del contrassegno per persone invalide. Obiettivo, spiega una nota del Campidoglio, è prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico e salvaguardare la salute dei cittadini, in linea con gli impegni già assunti da Roma Capitale nel quadro della lotta ai cambiamenti climatici.

Rientrano nella categoria Euro 3 le auto nuove immatricolate tra l’ 1 Gennaio 2001 sino all’1 gennaio 2006.

Per scoprire se l’automobile fa parte della categoria Euro 3 e si è in possesso di una vecchia carta di circolazione, l’informazione inerente alla classe ambientale viene indicata dettagliatamente nel riquadro 2.

Per coloro che invece sono in possesso della carta di circolazione nel nuovo formato A4, è possibile visionare nel dettaglio la categoria dell’automobile nel riquadro 2 nella riga V.9. In tal caso, nella maggior parte delle volte, l’informazione viene estesa interamente nel riquadro 3.

Se l’autovettura è appartenente alla classe Euro 3 saranno presenti le seguenti indicazioni: 98/69 CE 98/69 A CE 98/69 CE Stage 2000 98/77 CE rif. 98/69 CE 99/96 CE 99/96 A CE 99/102 CE rif. 98/69 CE 2001/1 CE rif. 98/69 CE 2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A 2001/100 CE A 2002/80 CE A 2003/76 CE A 2006/96 CE A.