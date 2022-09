Rivoluzione Telepass, arriva un terzo operatore

Telepass ha due nuovi competitor

Alcuni mesi fa è stata introdotta la prima novità, che forse non tutti si aspettavano: il monopolio di Telepass, che sembrava poter durare per sempre, è invece terminato, per lasciare spazio a un nuovo attore sul mercato del pagamento automatico del pedaggio autostradale in Italia. UnipolMove si è aggiunto come competitor di Telepass, per offrire lo stesso servizio, utile soprattutto a chi è abituato a viaggiare periodicamente in autostrada.

Possiamo dire che non è tutto, perché il mercato diventa ancora più competitivo: si aggiunge infatti il terzo attore, denominato MooneyGo. Un servizio di telepedaggio totalmente nuovo, che dovrebbe essere attivo entro la fine di quest’anno.

Che cosa offre il telepedaggio MooneyGo

Una nuova proposta per il telepedaggio: Mooney. Si tratta di una banca specializzata in pagamenti elettronici nata nel 2019 dalla fusione tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo). Uno dei grandi punti di forza di questo servizio per gli automobilisti sarà proprio la capillarità della rete, infatti tutti i clienti interessati avranno la possibilità di acquistare i dispositivi direttamente in ben 45.000 bar e tabacchi dislocati su tutto il territorio nazionale.

La società Mooney ha già altri servizi attivi per gli automobilisti, tra cui il pagamento dei parcheggi grazie all’app MyCicero. Al momento, per quanto riguarda il telepedaggio autostradale non ha ancora comunicato alcuna informazione ufficiale riguardante i dettagli dell’offerta. Non ci resta quindi che attendere per scoprire i servizi e le condizioni, entro la fine del 2022 avremo tutte le informazioni a riguardo.

Gruppo Unipol: il primo concorrente di Telepass

La compagnia bolognese ha dato il grande annuncio ad aprile, che riguarda appunto il lancio di Unipolmove (come funziona), un device che dà la possibilità di poter scegliere un’alternativa a Telepass. Un nuovo dispositivo che consente di pagare il pedaggio autostradale in forma telematica, che segue proprio il modello del Telepass.

Per chi non conosce Unipol, cosa rara, possiamo dire che si tratta della prima compagnia del settore Rc Auto in Italia. Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer di UnipolSai, ha dichiarato: “Siamo il primo operatore ad aver ottenuto la certificazione con la nuova normativa europea di Servizio di telepedaggio europeo. Così, forti dei nostri 10 milioni di clienti assicurativi auto a cui poter proporre il prodotto, siamo entrati in un mercato dove fino a ieri non c’erano alternative”.

I rincari di Telepass

A partire dal 1° luglio 2022 Telepass Family e Opzione Twin di Telepass hanno costi maggiori. E così, con una modifica unilaterale del contratto, la società ha deciso di aumentare il canone mensile anche per coloro che sono già abbonati. La società, nella nota ai clienti, ha spiegato quanto segue: “La proposta di modifica unilaterale del contratto è dettata dall’esigenza di aumentare – per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 – i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva)”.

L’aumento previsto è di 0,57 euro al mese (IVA inclusa) per il Family e di 0,28 euro (IVA inclusa) per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/Assistenza Stradale Italia. Il comunicato prosegue: “Tale rincaro sarebbe determinato dal progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”; e continua: “La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizio allo sviluppo tecnologico e normativo”.