Ritorno a scuola: la paura del Covid fa salire tutti in auto

Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso del rientro a scuola, dopo questo lunghissimo periodo di attesa, caratterizzato prima dal lockdown e poi da migliaia di decisioni prese, annullate e rimandate. In questa situazione sono 2,5 milioni gli alunni che cambieranno il mezzo di trasporto.

Secondo un’indagine di Facile.it, il 57% degli alunni andrà a scuola in auto, moto o scooter; solo il 14,9% con autobus o tram. La paura del Coronavirus cambia molte abitudini. Le scuole prevedono orari di ingresso scaglionati, i mezzi pubblici hanno una capacità ridotta ormai da mesi. In ogni caso, la mobilità degli studenti è uno dei nodi più critici, un problema difficile da risolvere. Le difficoltà organizzative in un momento così delicato costringono ogni famiglia a ripensare al modo in cui portare o far andare i propri figli a scuola.

L’indagine in oggetto è stata commissionata da Facile.it a mUp research e Norstat, ed è stata realizzata su un campione rappresentativo di famiglie italiane con figli dai 2 ai 18 anni. Dai dati raccolti, possiamo dire che quest’anno, dal momento in cui è arrivata la notizia della riapertura delle scuole, quasi 1 alunno su 3, circa 2,5 milioni di bambini e ragazzi, ha deciso di cambiare (insieme alla famiglia), del tutto o in parte, il mezzo di trasporto per il tragitto casa-scuola.

Il 50% ha dichiarato di cambiare mezzo per paura del Covid. Tanti, per praticità o mancanza di alternative, faranno comunque ricorso all’uso di un mezzo proprio; pare infatti che 6 alunni su 10 quest’anno raggiungeranno la scuola in auto o moto. Il dato è ancor più significativo se si considera che lo scorso anno, ad usare questo tipo di mezzo, era il 50,2% degli scolari. Chiaramente ci saranno ripercussioni sul traffico in città e sull’inquinamento dell’aria, che tanto cerchiamo di combattere, ormai da tempo.

Anche la rete di trasporti pubblici ne risentirà parecchio, visto che il numero degli alunni che hanno intenzione di usare autobus e tram cala parecchio. Li userà solo il 14,9%, invece solo circa il 2% degli studenti sceglierà di andare a scuola con la metro o il treno. Aumentano leggermente coloro che hanno scelto di recarsi a scuola a piedi, 31,7% degli studenti.

Dall’analisi emerge che il motivo principale per cui molte famiglie cambieranno modalità di trasporto è proprio la paura del Covid; i più preoccupati della malattia sono i genitori residenti al Sud e nelle Isole. Per più di mezzo milione di famiglie, invece, la ragione del cambiamento è legata anche all’orario di ingresso scaglionato adottato dalla scuola. La preoccupazione per il tragitto casa-scuola è condivisa anche da chi non cambierà mezzo di trasporto; i più preoccupati sono i genitori dei ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado. I ragazzi a quell’età infatti solitamente vanno da soli a scuola e i genitori non possono vigilare sul rispetto delle misure di contenimento del contagio.