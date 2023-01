Rischio sociale e pericolo cinese: la parole di Tavares sulla mobilità elettrica

Il passaggio alla mobilità elettrica è una sfida che ha bisogno del massimo supporto da parte dei Governi in Europa. Lo ha ribadito, da Las Vegas, Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che è tornato sul tema degli effetti sociali e industriali della mobilità elettrica.

Rischio sociale

Il processo di elettrificazione viene portato avanti da tutte le case automobilistiche in nome della sostenibilità, ma è evidente che gli investimenti che queste ultime devono effettuare per non rimanere indietro in questa corsa all’elettrico sono spesso molto ingenti.

“Una grande sfida, se non la più grande, che abbiamo nella road map dell’elettrificazione – ha detto Tavares, nel corso di un suo intervento al Ces di Las Vegas – è mettere a punto una tecnologia che abbia costi accessibili per la classe media“. In caso contrario, “in pochi anni ci troveremo con prodotti che hanno costi molto superiori a quelli convenzionali”, il che si tradurrebbe in veicoli più cari e difficilmente acquistabili dai consumatori.

Il settore rischierebbe così di “perdere il grande pubblico e il mercato si ridurrebbe in modo significativo”, spingendo le Case a “scelte impopolari” come la chiusura delle fabbriche. Del resto, “se il mercato si contrae non abbiamo bisogno di tanti impianti”, ha avvertito l’amministratore delegato.

Pericolo cinese

Il pericolo più grande arriva dalla Cina, i cui costruttori sono sempre più presenti in Europa con una serie di modelli dai prezzi molto accessibili. “La differenza di prezzo tra auto europee e cinesi è significativa, se non ci saranno variazioni alla situazione attuale i clienti europei della classe media, il cui potere d’acquisto sta diminuendo, acquisteranno sempre di più auto cinesi”.

In particolare facendo riferimento al mercato italiano il manager portoghese ha detto: ‘‘Come sapete, l’Italia ha il segmento B più grande sul mercato d’Europa. E questo fa sì che la questione della convenienza e dell’accessibilità sia molto importante in un momento in cui tutti cercando di ridurre i costi dell’elettrico. Questo significa che il rischio che ci troviamo ad affrontare è la possibilità di presentare veicoli elettrici a un prezzo che la classe media non può permettersi, e questo è esattamente quello che stiamo cercando di evitare”.