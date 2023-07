Rischio incendi in Italia: Anas lancia la campagna

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF La strada non è un posacenere, campagna Anas contro gli incendi

Anas ha lanciato la campagna “La strada non è un posacenere”, l’AD Aldo Isi ha dichiarato a tale proposito: “L’incolumità di chi viaggia e la salvaguardia dell’habitat passano inevitabilmente dalla buona condotta di chi percorre le nostre strade”.

Il prefetto Laura Lega (Capo Dipartimento Soccorso Pubblico, Difesa Civile e VVFF): “In campo con il potenziamento di uomini, mezzi e l’apertura dei Presìdi Rurali per il pronto intervento nei parchi e le aree boschive”.

Lanciare i mozziconi dal finestrino

Uno dei comportamenti più sbagliati, vietati e pericolosi, ma purtroppo anche tra i più frequenti in Italia, è il lancio dei mozziconi dai finestrini mentre l’auto è in movimento. I fumatori forse non si rendono conto che questo atteggiamento volta le spalle all’ambiente e alla sicurezza su strada, visto che può causare dei danni devastanti e irreversibili.

Ed è questo il motivo per cui, per il secondo anno consecutivo, proprio a ridosso del grande esodo estivo, torna la campagna di Anas contro gli incendi causati da sigarette accese. Molti di questi, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano in prossimità delle strade e delle autostrade a causa di comportamenti espressamente vietati e sanzionati dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, “getto pericoloso di cose”).

La campagna

Il claim della è “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”. Chi lancia mozzicone ancora acceso mette a rischio l’incolumità fisica di persone e animali, provodando la distruzione dell’ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Il messaggio è proiettato su tutti i pannelli presenti sulle autostrade, e cita: “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette”, per raggiungere gli utenti lungo le strade Anas.

L’Amministratore Delegato di Anas, Aldo Isi, ha dichiarato: “L’incolumità di chi viaggia e la salvaguardia del patrimonio boschivo passano inevitabilmente dalla buona condotta di chi percorre le nostre strade. Così anche quest’anno Anas è fortemente impegnata nella campagna di sensibilizzazione per la prevenzione degli incendi che, nella maggior parte dei casi, sono il frutto di una serie di comportamenti scorretti e poco responsabili, che mettono in pericolo non solo l’habitat ma anche la vita stessa di chi si mette in viaggio. Colgo l’occasione per ringraziare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività svolta ogni giorno a tutela dei cittadini e delle infrastrutture del nostro Paese”.

“L’estate – ha spiegato il Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – è il momento di massimo rischio per gli incendi di vegetazione. Un fenomeno in crescita negli ultimi anni che rischia di aggravarsi con significative ricadute per l’ambiente e le comunità. Il lavoro dei Vigili del fuoco è massimo, il Dipartimento sta mettendo in campo una strategia a 360 gradi sia con il potenziamento degli uomini e dei mezzi sia con l’apertura dei Presìdi Rurali vicino ai Parchi naturali e alle aree boschive per poter intervenire tempestivamente. Ma non basta. Ogni anno si perdono migliaia di ettari di vegetazione con un danno inestimabile per i territori e per tutti noi. Per questo sensibilizzare i cittadini è decisivo: la prevenzione resta fondamentale per evitare comportamenti errati, negligenti e superficiali. Siamo tutti responsabili”.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Anas pone l’accento su quelle che sono le raccomandazioni della Protezione Civile, per fronteggiare questo fenomeno:

non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;

non abbandonare e/o lanciare rifiuti: sono un pericoloso combustibile;

non parcheggiare sull’erba secca: la marmitta calda può provocare un incendio

Chiamare il 115 o il numero di emergenza 112 o il 1515 in caso di avvistamento incendi.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, in previsione dell’aumento del traffico, Anas sta riducendo, dove possibile, i cantieri presenti sulla rete, per facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi in corrispondenza del grande esodo estivo di luglio-agosto.