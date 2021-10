Riparte la corsa all’Ecobonus per le auto green

Come abbiamo visto alcuni giorni fa, il fondo dedicato agli Ecobonus auto in Italia è stato rifinanziato, il governo ha destinato altri 100 milioni di euro agli incentivi. In questo modo, tutti coloro che sono interessati all’acquisto di una vettura a zero o basse emissioni ,possono beneficiare dello sconto previsto.

Ed è proprio da oggi che si riparte, dalle ore 10 di questa mattina (mercoledì 27 ottobre) tutti coloro che hanno intenzione di comprare un veicolo ecologico possono procedere con la prenotazione del bonus grazie all’apertura della piattaforma ecobonus.mise.gov.it.

Il Ministero dello Sviluppo dichiara: “Siamo soddisfatti per questo rifinanziamento degli Ecobonus auto, che abbiamo voluto fortemente. È un altro segnale concreto dell'attenzione che mettiamo per favorire la transizione verso il green agevolando i consumatori”. Si pensa quindi al cliente (leggi qui come richiedere il bonus), ma anche all’ambiente e alle Case auto, che stanno vivendo una crisi non indifferente dallo scorso anno, con un calo importante delle immatricolazioni.

Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti aggiunge: “Come Mise lavoriamo anche per accompagnare la nostra industria nel percorso di riconversione del settore automotive, tenendo conto che le richieste del mercato si stanno posizionando su produzioni elettriche e a basse emissioni”, in effetti è proprio così, la vendita di auto elettriche nel 2021 sta registrando numeri senza eguali.

Le nuove risorse vengono divise come segue:

65 milioni destinati all'acquisto di mezzi con emissioni di CO2 tra 0 e 60 g/km. Contributo che viene concesso anche per gli acquisti in leasing e che è differente in base alla fascia di emissioni: per auto elettriche con CO2 0-20 g/km si ottiene un bonus fino a 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza, per auto ibride nella fascia 21-60 g/km l’incentivo scende fino a un massimo di 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione;

20 milioni sono dedicati all'acquisto di veicoli commerciali e speciali, di cui 15 milioni solo per mezzi elettrici. Si arriva ad un massimo di 8.000 euro di contributo e la somma dipende dalla 'Massa Totale a Terra – MTT' e dalla tipologia di alimentazione;

10 milioni per gli incentivi (solo con rottamazione) per l'acquisto di auto con emissioni di CO2 tra 61 e 135 g/km, vengono riconosciuti 1.500 euro di bonus;

5 milioni dedicati a chi compra veicoli di categoria M1 usati, di classe non inferiore a Euro 6 ed emissioni fino a 160 g/km; il contributo massimo in questo caso è di 2.000 euro, con rottamazione di un'auto immatricolata prima di gennaio 2011 o che abbia almeno 10 anni di vita.

Una novità da sapere, di cui abbiamo già parlato, è che oggi è stato introdotto un nuovo limite per l’accesso agli Ecobonus in Italia: potrà ottenerlo solo ed esclusivamente un componente per ogni nucleo familiare.