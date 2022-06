Rinnovo patenti e revisione auto: stop alle proroghe

Fonte: 123RF Proroga in scadenza per patenti e revisione.

Rinnovo patenti e revisione auto: alla fine del mese di giugno, termina l’ultimo rinvio trimestrale legato alla pandemia di Covid-19 e allo stato di emergenza. Per questo motivo è molto importante prestare attenzione a tutte le scadenze, così da potersi mettere in regola in tempo ed evitare spiacevoli sorprese.

L’ultima proroga delle scadenze relative agli adempimenti che riguardavano patenti, foglio rosa, revisioni e visite mediche è iniziata lo scorso 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza. Il Governo aveva concesso altre tre mesi di proroghe: il periodo sta per terminare e scadrà ufficialmente il 29 giugno, data entro cui bisognerà essere in regola per non incorrere nelle sanzioni previste.

Proroga rinnovo patenti in scadenza: il termine ultimo

Tutte le patenti e i documenti in scadenza il 31 marzo usufruiscono ancora della proroga trimestrale fino al 29 di giugno. Discorso diverso, invece, per quelli non più validi a partire dal giorno 1 aprile che devono essere rinnovati regolarmente nei termini previsti dai regolamenti precedenti alla pandemia di Covid-19 e allo stato di emergenza.

Tutti i possessori di patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, hanno potuto usufruire dalla proroga per il rinnovo della licenza di guida. Il termine del 29 giugno 2022 vale anche per i possessori del foglio rosa in scadenza nello stesso periodo: dal 31 gennaio del 2020 al 31 marzo dell’anno corrente. A tal proposito, dunque, è bene verificare la data di scadenza indicata sul proprio documento: se necessario, è consigliato contattare l’autoscuola più vicina o la Motorizzazione Civile e sistemare la propria posizione.

Il discorso è leggermente diverso, invece, per quanto riguarda il termine dei due mesi per poter richiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa: in questo caso, infatti, non viene considerato il periodo di proroga delle patenti e dei fogli rosa. I possessori del documento scaduto hanno a disposizione altri due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Sul fronte della revisione auto e dei relativi controlli previsti tra l’1 settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è scaduta il 30 aprile del 2022: per questo motivo per le revisioni sono già in vigore i termini ordinari previsti prima della pandemia, quindi 4 anni dalla prima immatricolazione della vettura e poi ogni 2 anni.

La scadenza del 29 giugno vale anche per tutti i possessori di CQC, le carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti, e i CFP certificati di formazione professionale, per il trasporto di merci pericolose scaduti nel periodo di proroga che va dal 31 gennaio del 2020 al 31 marzo del 2022.

Allo stesso tempo, anche i certificati medici necessari per la domanda di conseguimento della patente con scadenza trimestrale o semestrale compresa tra il 31 gennaio del 2020 e il 31 marzo dell’anno corrente, hanno validità fino al novantesimo giorno successivo alla fine dello stato di emergenza e dunque fino al 29 giugno. Proroga valida fino a mercoledì 29 giugno, infine, per chi deve effettuare le visite mediche passando per la Commissione medica locale ed era in possesso del permesso provvisorio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.