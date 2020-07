Riceve gli aiuti anti-Covid e si compra una Lamborghini

editato in: da

Ha quasi dell’incredibile la storia che stiamo per raccontarvi, eppure è successa veramente. Un imprenditore di Miami ha approfittato dei soldi ricevuti dallo Stato per far fronte alla crisi profonda causata dal Coronavirus, usandoli in maniera un po’ bizzarra.

Il Paycheck Protection Program in USA prevede il rilascio di una forma di aiuto federale per coloro che devono pagare i propri dipendenti e sono in difficoltà a causa della pandemia Covid-19. David T. Hines è il manager che ha deciso bene di usare una parte di quel prezioso denaro che ha ricevuto nel mese di maggio, e si tratta di una somma non di certo indifferente, anzi, 3.984.557 dollari pari a 3.390.480 euro, per affrontare delle spese personali e non legate alla sua azienda.

Cosa si è comprato in particolare? Una fantastica e costosissima hypercar di lusso, che noi tutti conosciamo benissimo, la Lamborghini Huracan. L’uomo è ovviamente stato scoperto e arrestato alcuni giorni fa. L’accusa per Hines (si legge sul New York Times) è per frode bancaria. L’imprenditore di Miami ha infatti fatto una dichiarazione falsa a un istituto di credito e ha quindi attuato delle transazioni da proventi illeciti. Nel caso in cui l’uomo dovesse essere condannato per tutte le accuse, gli anni di prigionia in tutto potrebbero essere fino a 70.

David T. Hines è uno dei tanti imprenditori che, negli Stati Uniti, nei mesi scorsi, hanno inoltrato una domandi di auto e sostegno al programma federale di protezione salariale. Il manager aveva affermato di essere a capo di ben quattro differenti società, con circa 70 lavoratori in tutto. Le spese mensili di lavoro, secondo quanto dichiarato dall’uomo nella sua domanda, ammonterebbero a 4 milioni di dollari. Questo il motivo per cui, dopo un mese dalla richiesta inoltrata ad aprile, gli è stato versato un aiuto pari a 3.984.557 dollari.

Secondo quanto riporta sempre il New York Times, da una revisione dei registri finanziari di Hines, è stato evidenziato che però, in realtà, di tutto il denaro ricevuto dallo Stato, solamente una piccola parte è stata realmente usata per spese aziendali legittime, ad esempio 318.497 dollari sono stati utilizzati per acquistare una fantastica una Lamborghini Huracan blu. Il Governo federale degli Stati Uniti ha istituito il programma di protezione del reddito Paycheck Protection Program che serve a dare sostegno alle piccole imprese e mantenere i loro dipendenti durante la crisi per il Coronavirus.