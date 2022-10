Ricarica l’auto elettrica dalla finestra di casa: la foto è virale

Fonte: Facebook - Roma fa schifo Ricarica la sua Tesla... dalla finestra di casa

Sembra incredibile, ma è realtà. È ciò che è successo nella città di Roma, nel quartiere Prati, precisamente nei pressi di Piazza Mazzini. Le auto elettriche si stanno diffondendo in tutta Italia, seppure a un ritmo non proprio sostenuto, visti i prezzi ancora non proprio alla portata di tutti e la difficoltà a trovare colonnine di ricarica.

E proprio a proposito di questo, un cittadino della capitale, in assenza di un garage e probabilmente troppo lontano dalla prima stazione di ricarica utile per fare il pieno di energia alla sua macchina, ha trovato la soluzione “geniale”. Cos’ha fatto? Ha parcheggiato l’auto sotto casa, con il cavo della ricarica inserito nella presa domestica e fatto passare fuori dalla finestra, per raggiungere lo spinotto dell’auto. Non ci credete? Eppure avete la testimonianza fotografica: la foto è stata pubblicato sulla pagina Facebook “Roma fa schifo” e sta facendo il giro del web. È diventata virale.

La trovata assurda

Le persone che in quelle ore passeggiavano nel quartiere, si sono ritrovate davanti al naso il cavo della ricarica dell’auto elettrica, che dalla finestra di casa arrivava dritto dritto allo spinotto della macchina, parcheggiata a lato strada. Una vera e propria comodità per il proprietario di questa Tesla, che forse non aveva fatto i conti con l’autonomia della sua macchina, e l’assenza di colonnine in zona.

La foto è stata scattata vicino a Piazza Mazzini, come abbiamo detto, e ovviamente è diventata in poche ore virale. Il fatto è che il gesto dell’automobilista non ha tenuto conto del fatto che il cavo potesse intralciare i passanti e anche essere pericoloso. L’unico accorgimento adottato dal geniale autore di questa soluzione dell’ultimo minuto è stato appendere dei foglietti bianchi al tubo, per renderlo forse più visibile.

È chiaro, come potete immaginare, che facendo il giro del web e di tutti i social network, la foto è stata riempita di commenti da parte degli utenti. C’è chi ha ironizzato, paragonando il cavo della corrente a un filo dove stendere i panni, pensando di utilizzarlo una volta finita la lavatrice. Altri hanno scherzato scrivendo che prenderanno spunto da questa trovata eccezionale per ricaricare la propria vettura, ad alcuni probabilmente serviranno cavi da 40 metri, abitando ai piani più alti del palazzo. Frasi come: “Ma perché non ci avevo pensato prima!”. Insomma, diciamo che si sono tutti sbizzarriti.

C’è anche chi però ha espresso commenti risentiti, soprattutto per la pericolosità del gesto: un cavo tirato in quel modo, carico di energia elettrica, non era proprio del tutto innocuo. Per non contare il fatto che, non vedendolo, la gente avrebbe potuto realmente andarci a “sbattere” contro. C’è da dire che in Italia purtroppo, come questo gesto dimostra, lamentiamo ancora una scarsità di colonnine di ricarica per auto elettriche, problematica che pian piano sta trovando soluzione (anche per la città di Roma).

Questo non significa ovviamente che ognuno a casa sua possa fare quel che vuole, non in questo modo: l’auto elettrica va ricaricata in una stazione pubblica oppure alla presa domestica, ma all’interno del proprio garage o comunque della proprietà privata. Ammettiamo che la foto ci ha fatti sorridere, ma speriamo di non rivedere mai una situazione simile.