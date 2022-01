Revisione auto, scatta il bonus dal 3 gennaio

A partire da oggi 3 gennaio 2022, infatti, i primi 402.000 utenti che chiederanno il bonus, potranno ottenere il rimborso parziale dell’aumento della tariffa varato dal Parlamento lo scorso anno con la Legge di Bilancio 2021, spinto dalla lobby degli autoriparatori, entrato in vigore l’1 novembre 2021.

Dove fare la richiesta del bonus

Oggi verrà attivata la piattaforma informatica ‘Buono veicoli sicuri’ (a cui è possibile accedere attraverso il sito internet del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). Chi ha fatto la revisione auto in un centro privato dall’1 novembre in poi (quindi già con tariffa maggiorata) può registrarsi e fare richiesta di rimborso di 9,95 euro (parziale compensazione dei 12,14 euro di aumento, considerata l’Iva).

Come presentare la domanda

La presentazione della domanda deve avvenire appunto tramite la nuova piattaforma attiva a partire da oggi. È possibile accedere con SPID (come ottenere l’identità digitale) oppure con la Carta Nazionale dei Servizi o la Carta d’Identità Elettronica. L’utente interessato dovrà poi compilare l’apposito modello disponibile e allegare la copia che attesta l’avvenuto pagamento della revisione della propria auto.

Come avviene l’erogazione del bonus

Il rimborso dell’aumento della tariffa arriva sul conto corrente indicato dal soggetto stesso che fa la sua domanda. Attenzione però, perché il bonus non è per tutti. Il Parlamento ha destinato solo 4 milioni di euro per ognuno degli anni, dal 2021 al 2023, a questa iniziativa. L’erogazione è prevista solo per “un veicolo a motore e per una sola volta” nel triennio. Questo significa che solo 402.000 persone in tutto potranno usufruire del bonus. Pochissime, se pensiamo che ogni anno in Italia sono più di 16 milioni i soggetti che fanno revisionare il proprio mezzo.

Aumento tariffe: sale il ricavo dei centri revisione

Con questo aumento della tariffa della revisione, i centri specializzati vedranno il loro ricavo medio netto annuale salire a quasi 100.000 euro. Si tratta di un business che da anni ormai attrae sul mercato, e questo aumento dei ricavi potrebbe far aumentare ulteriormente i centri revisione che, solo negli ultimi sette anni, sono aumentati del 20%.

L’annuncio dell’aumento della tariffa

L’annuncio era arrivato già mesi, l’incremento atteso è scattato a partire dal 1° novembre 2021. Nel dettaglio, il prezzo base di 45 euro è salito, passando a 54,95 euro + Iva. Un rincaro per tutti i veicoli a motore.

Quanto spende chi fa la revisione in un centro privato

La tariffa, come abbiamo detto, è appunto di 54,95, a cui aggiungere anche il 22% di Iva e 10,20 euro di diritti della Motorizzazione. Il versamento dei diritti per la Motorizzazione deve essere effettuato sul c/c postale 9001 al costo di euro 1,78 (1,46 + IVA), il totale quindi corrisponde a 79,02 euro.

Era dal 2007 che non si vedeva un aumento del prezzo della revisione auto. L’incremento di oggi adegua i costi agli indici Istat. Dai 66,88 euro che si pagavano fino ad alcune settimane fa nei centri privati convenzionati, oggi si arriva a spendere 79,02 euro, mentre presso la Motorizzazione da 45 euro si passa a 54,95 euro.