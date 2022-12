Retrofit elettrico: Stellantis trasforma le auto con motore termico

Fonte: 123RF - wklzzz Stellantis e Qinomic insieme per progettare il retrofit elettrico dei veicoli commerciali

Stellantis e Qinomic hanno firmato una partnership per la trasformazione dei veicoli commerciali: grazie alla nuova collaborazione con l’azienda high-tech francese specializzata in soluzioni innovative per la mobilità, la Business Unit di Economia Circolare Stellantis è al lavoro per progettare una tecnologia di retrofit elettrico che permetta di trasformare i veicoli commerciali in mezzi a zero emissioni in maniera accessibile – oltre che sostenibile.

Retrofit elettrico: il progetto di Stellantis

Il progetto che vede insieme Stellantis e l’azienda francese Qinomic prevede di sviluppare una tecnologia di retrofit elettrico che consenta di trasformare i veicoli commerciali con motore a combustione interna in mezzi a zero emissioni, secondo un principio di sostenibilità capace di guardare all’ambiente ma anche più pragmaticamente ai costi della transizione elettrica.

La soluzione del retrofit elettrico, per cui già esistono specifici incentivi statali in Italia, permette di estendere la vita del veicolo, in un’ottica pienamente coerente con la strategia globale Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede tra le altre cose una grande attenzione ai temi della rigenerazione e del riuso dei veicoli più datati.

La Business Unit di Economia Circolare e Veicoli Commerciali è una delle sette unità appositamente create da Stellantis per la realizzazione del piano Dare Forward 2030, ed è quella cui è affidato lo sviluppo della soluzione per il retrofit targata Stellantis e Qinomic.

“Sono lieta che Stellantis collabori con Qinomic allo sviluppo di questa tecnologia di retrofit” ha dichiarato Alison Jones, Senior Vice President della Business Unit di Economia Circolare, “questa innovazione offre ai nostri clienti professionali la scelta di trasformare i loro van in veicoli elettrici, estenderne la vita utile e ottemperare ai requisiti di legge in tema di mobilità”.

La strategia delle 4R di Stellantis

Quella del retrofit non sembra essere la soluzione più diffusa, quando si tratta di transizione elettrica. Almeno in Italia. In Francia invece – dove opera la Qinomic, con sede a Aix en Provence – gli incentivi per il retrofit esistono già da un paio d’anni, e gli automobilisti sembrano apprezzare molto la possibilità di trasformare la propria auto, invece di cambiarla.

Si tratta della soluzione forse più coerente con la strategia delle 4R illustrata dal piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede di applicare rigorosamente i principi dell’economia circolare grazie a Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo e Riciclo.

In soli sei mesi la business unit ha riciclato oltre un milione di componenti provenienti da scarti di produzione e veicoli a fine vita, e creato un’intera rete vendita di B-parts, cioè componenti in buono stato recuperati da auto a fine vita. Il nuovo accordo di partnership per il retrofit dei veicoli commerciali si pone al centro della strategia per la Rigenerazione dei veicoli, che estendono così la propria vita e il loro utilizzo.

“Vogliamo creare un ecosistema efficiente e integrato per gestire la scarsità di materiali”, spiega Alison Jones, “e allo stesso tempo centrare l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio.”

Stellantis si conferma leader nella transizione ecologica

L’estensione della vita utile dei veicoli è uno degli obiettivi principali della Business Unit di Economia Circolare di Stellantis: in particolare la soluzione per il retrofit elettrico mira ad assicurare la libertà di movimento con una soluzione accessibile a livello economico che soddisfi la necessità dei clienti di estendere la vita dei loro veicoli e di continuare a svolgere le loro attività anche in caso di accesso alle zone urbane a basse emissioni (Low Emissions Zones, LEZ), che sono aumentate del 40% negli ultimi tre anni in tutta Europa.

“La tecnologia per il retrofit consentirà a Stellantis di rafforzare la propria posizione di leadership nel settore delle soluzioni per la mobilità a zero emissioni per i clienti professionali, andandosi ad affiancare alla nostra gamma di van elettrici” ha affermato Xavier Peugeot, Senior Vice President Stellantis, Business Unit Veicoli Commerciali.

Dall’altro lato della partnership, Frédéric Strady, cofondatore e CEO di Qinomic, dichiara entusiasmo per l’accordo strategico: “È un passo importante nello sviluppo di Qinomic, che ci consentirà di finalizzare e implementare alcune delle soluzioni tecniche innovative a cui stiamo lavorando per il settore del retrofit.”

Il completamento di questo progetto di sviluppo congiunto entro il 2023 e i feedback positivi dei clienti sulle prestazioni delle auto dimostrative, porteranno all’implementazione e alla commercializzazione dei dispositivi a partire dalla Francia nel 2024.