Renault, rivoluzione a idrogeno per una mobilità a zero emissioni

HY sta per idrogeno e VIA sta per strada, “per rispondere alle sfide della mobilità a idrogeno, è necessario proporre veicoli a celle di combustibile per tutti gli utilizzi intensivi, ma anche prendere in considerazione l’ecosistema nel suo complesso”, le parole del Presidente HYVI David Holderbach.

Continua: “HYVIA offre soluzioni di mobilità chiavi in mano con la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno verde nonché un’ampia gamma di veicoli commerciali. Soluzioni che rispondono alle nuove esigenze di aziende, grandi clienti, flotte ed enti pubblici, per intraprendere insieme la strada della transizione energetica”.

HYVIA si basa sull’esperienza di Plug Power, uno dei leader mondiali delle soluzioni a idrogeno, con più di 20 anni di esperienza negli elettrolizzatori e che ha già sviluppato una rete composta da più di 100 stazioni in grado di distribuire più di 40 tonnellate di idrogeno al giorno. Verranno proposti in particolare elettrolizzatori, stazioni mobili di stoccaggio e dalla fine di quest’anno anche stazioni di ricarica a idrogeno.

HYVIA sfrutta le competenze del Gruppo Renault che, come ben sappiamo, è leader dei veicoli commerciali elettrici in Europa e pioniere dei veicoli commerciali a idrogeno che circolano su strada dal 2014. Entro la fine del 2021 HYVIA lancerà una gamma di tre veicoli commerciali a celle di combustibile:

il primo è il Master Citybus H2-TECH, minibus urbano per le aziende e gli enti pubblici per il trasporto fino a 15 passeggeri, con 300 km di autonomia;

Master Van H2-TECH, furgone di grandi dimensioni per gli operatori professionali per il trasporto merci, 500 km di autonomia;

Master Telaio Cabinato H2-TECH, furgone con ancora più spazio di carico (19 m3) e un’autonomia di 250 km.

Tutti veicoli progettati con un’architettura “Dual power”, e quindi doppia energia, elettrica e a idrogeno. L’autonomia raggiunge i 500 km, 100 dei quali si ottengono grazie all’energia elettrica e il resto grazie all’idrogeno. I mezzi HYVIA hanno una batteria da 33 kWh, cella a combustibile da 30 kW e serbatoi con una capienza da 3 a 7 kg di idrogeno.

HYVIA andrà incontro ad ogni esigenza del cliente, abbinando alla sua offerta i servizi di finanziamento e la manutenzione a cura dell’ampia rete di concessionari Renault, sparsi in tutta Europa.