Renault Clio è l’Auto Europa 2020

Premio Auto Europa 2020 alla nuova Renault Clio, l’UIGA ha assegnato questo importante riconoscimento alla vettura, che ha il merito quindi di essere la migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa oggi. Si tratta della quinta generazione di un’auto che piace da sempre, dal momento del suo lancio sul mercato.

La nuova versione è appena stata lanciata sul mercato italiano (lo scorso mese di settembre) ed è apprezzata per la sua motorizzazione ibrida, perché è iper connessa e autonoma nella massima sicurezza, avendo ottenuto le 5 stelle Euro NCAP durante i testi appositi. La Casa ha inoltre ricevuto lo Special Award Sustainability per il suo continuo impegno nella mobilità elettrica. Le qualità che hanno permesso alla Clio di ottenere il premio sono senza dubbio efficienza dinamica, sicurezza, design, rapporto qualità/prezzo e sostenibilità ambientale.

Renault Clio è da sempre un’icona per il brand, è la best seller, che ha distribuito 15 milioni di unità circa dal 1990, dal 2013 è diventata leader del segmento B in Europa, oltre a essere la più venduta del Gruppo in tutto il mondo. Anche in Italia vanta un primato, infatti è l’auto straniera più venduta, seconda assoluta nel 2018. La nuova generazione presenta un design esterno ancora più moderno ed elegante, è stata ampliata la calandra, sono state aggiunte tre nuove tinte per la carrozzeria, vediamo fari Full Led e profonde e inedite nervature del cofano.

La rivoluzione completa però la vediamo all’interno, con un abitacolo iper tecnologico e di qualità ancora più elevata rispetto agli standard. Strumentazione digitale di ultima generazione, Driver Display fino a 10’’ e nuovo sistema multimediale connesso EASY LINK con schermo touch fino a 9.3’’. La quinta generazione di Renault Clio è la punta di diamante nel piano strategico Drive the Future del Gruppo, grazie a tre caratteristiche fondamentali.

L’auto infatti è autonoma, la prima del Gruppo dotata di guida autonoma di secondo livello, è connessa in ogni momento, grazie ad una scheda 4G presente a bordo, con il nuovo sistema multimediale EASY LINK, compatibile con Android AutoTM e Apple CarPlayTM, e infine è ibrida, niente meno. È la prima vettura Renault con motorizzazione full hybrid E-TECH. Il propulsore è composto dal motore 1.6 Alleanza, corredato da 2 motori elettrici ed una batteria da 1,2 KW.

La nuova Renault Clio, Auto Europa 2020, presenta numerosi sistemi di sicurezza di serie, come l’avviso distanza di sicurezza, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti. Tutti elementi che infatti le hanno permesso di conquistare le prestigiose 5 stelle Euro NCAP.