Renault 5 electric: tutti i segreti della produzione

Un’icona della storia dell’automobilismo. Per milioni di persone, la Renault 5 ha rappresentato l’auto dei sogni, quella dalla quale non avrebbero mai e poi mai voluto separarsi. E ben presto, milioni di altri automobilisti potrebbero vivere la stessa avventura.

Non dovrebbe mancare molto, infatti, al debutto della nuova Renault 5 elettrica, la compatta che la Casa della Losanga ha iniziato a sviluppare in gran segreto ormai diversi anni fa. Tutto nasce all’interno del Centro Produzione Prototipi, un grande edificio nascosto nel cuore del Technocentre di Renault all’interno del quale vengono progettati e realizzati tutti i prototipi dei futuri modelli Renault. Ma come è nata la Renault 5 elettrica e come sta procedendo il suo sviluppo? È lo stesso produttore francese a dircelo.

Centro Produzione Prototipi, il cuore dell’innovazione Renault

Uno stabilimento di produzione esclusivo, e sopratutto super-segreto. Situato nel cuore del Technocentre Renault, nel Centro Produzione Prototipi si entra solo se si è autorizzati dai massimi livelli aziendali e, soprattutto, senza poter portare con sé smartphone o altri dispositivi come macchine fotografiche e telecamere. È qui, infatti, che tutte le nuove auto della Casa della Losanga vedono per la luce per la prima volta.

Dapprima sotto forma di “muletto”, con sembianze camuffate rispetto a quelle definitive in modo da non svelare alcun tipo di dettaglio sul design futuro. Se i test condotti in strada daranno buoni risultati, il muletto verrà trasformato nel primo prototipo della nuova vettura, sempre più simile a quella che verrà messa poi in produzione.

In questo modo è possibile verificare non solo se le soluzioni tecniche adottate offrono le risposte attese, ma anche convalidare il processo di assemblaggio industriale per la futura produzione in serie del veicolo. Insomma, uno stabilimento vero e proprio dove verificare la fattibilità tecnica e industriale delle nuove auto.

I segreti della Renault 5

Un processo alla quale è stata sottoposta, ovviamente, anche la Renault 5 elettrica. La citycar elettrica della Losanga è “entrata” la prima volta nel Centro Produzione Prototipi del Technocentre nella seconda metà del 2021, sotto le “mentite spoglie” della vecchia Renault Clio. I primi muletti sono stati testati in Lapponia nell’ambito dello sviluppo e dei collaudi della nuova piattaforma 100% elettrica CMF-B EV.

I risultati positivi ottenuti in Nord Europa hanno portato gli ingegneri Renault a proseguire lo sviluppo del prototipo, ora sempre più rassomigliante alla vettura che debutterà sul mercato nel corso del 2024. In questa fase, il prototipo viene realizzato con un design simile a quello definitivo e con una colorazione camouflage: potrà così circolare in lungo e in largo senza che sia possibile riconoscerne alla perfezione tutti i dettagli estetici.

La terza e ultima fase di sviluppo, come abbiamo già accennato in precedenza, riguarda i processi produttivi e di assemblaggio. All’interno del Centro Produzione Prototipi vengono testate le tempistiche e le modalità di assemblaggio del modello definitivo, così da verificare che tutto sia perfettamente come ci si aspettava. In questo modo è possibile individuare eventuali giochi e dislivelli dei moduli della scocca e dei componenti provenienti dai fornitori. Si testa anche tutta la parte software, connessioni ed impianto elettrico, così da esser certi che tutto ciò che è stato progettato sia poi effettivamente realizzabile.

Seguendo questa rigorosissima procedura, sono stati già prodotti i primi 60 prototipi della Nuova Renault 5 elettrica, subito testati in condizioni estreme (freddo o caldo estremo, montagna, ecc.) e per tanti chilometri così da perfezionare le prestazioni per i nostri futuri clienti.