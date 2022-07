Questa è la regione d’Italia con più furti di auto

Di furti d’auto in Italia abbiamo parlato in diverse occasioni, purtroppo si tratta di una problematica che caratterizza il nostro Paese da decenni e che, nonostante le auto moderne siano dotate di sistemi di sicurezza e antifurti di ultima generazione, continua a dilagare.

I ladri sono sempre più esperti e riescono ad aggirare anche i più attuali e sofisticati allarmi. Le regioni del sud Italia sembrano essere sempre le più colpite dai furti di macchine, come confermano anche i dati dell’ANIA; c’è però anche una regione del nord ad alto rischio, in quinta posizione nella classifica: stiamo parlando della Lombardia.

La regione più colpita

La Campania, lo sappiamo da sempre, è la regione d’Italia in cui si verifica in assoluto il più alto numero di furti d’auto. È un dato noto a tutti ormai da anni, eppure grazie a una recente pubblicazione dell’Associazione tra le Imprese di Assicurazione (ANIA) sono stati rilevati altri dati interessanti, dei quali forse non tutti sono ancora a conoscenza. Innanzitutto il Ministro dell’Interno ha elaborato uno schema, che non possiamo ancora ritenere definitivo, ma che sottolinea che le auto rubate in Campania nel 2021 sono state in tutto 18.695.

Di queste macchine, solo il 31,9% è stato recuperato: un dato che sta sotto la media nazionale, che si attesta infatti al 38,4%. C’è da dire inoltre che, e questo dato è parecchio preoccupante, su mille vetture circolanti della regione, la percentuale di furti è circa tre volte superiore a quella di tutta la penisola. In Campania infatti l’incidenza è del 5,22%, molto alta rispetto alla media nazionale, dell’1,75%.

Facendo un conto dei furti che accadono in Campania rispetto a quelli che caratterizzano l’Italia intera (quali sono le auto più rubate), grazie ai dati ufficiali, possiamo dire che sulle 69.753 auto che spariscono in tutto, sommando i dati regione per regione, gli episodi che accadono in Campania rappresentano il 26,8% del totale nazionale. Quindi addirittura più di una macchina su quattro viene rubata dai malviventi a Napoli e dintorni e nelle altre province campane.

Le regioni meno soggette ai furti

La regione più sicura in assoluto è la Valle d’Aosta, in cui infatti nel 2021 sono sparite solo 17 vetture, con un incidente su 1.000 che è quindi pari allo 0,07%. Altissima anche la percentuale di recupero, che si attesta al 76,5%, insomma, la regione ideale per non rischiare di trovarsi la macchina sottratta. Trentino Alto Adige segue la Valle d’Aosta, con solo 98 auto rubate, ma con la più alta percentuale di recupero, parti all’83,7%,

Cosa succede nelle altre regioni

In questa triste classifica, la seconda posizione è occupata dal Lazio, in cui nel 2021 si sono verificati in tutto 12.692 furti d’auto e un tasso di recupero pari al 29,5%. Seguono la Puglia, con 12.016 vetture rubate, e la Sicilia, a quota 8.070. La Lombardia è la prima regione del nord Italia per furti. Si posiziona infatti quinta nella classifica, con 6.868 furti, come abbiamo visto in apertura. Unico dato positivo è quello relativo alla percentuale di recupero, pari al 40%, e più alta quindi della media nazionale – anche se di poco - del 38,4%.

I dati raccolti nel 2021 sono più o meno gli stessi che avevamo già visto nel 2019 nel dossier di LoJack; la più grande conferma: il sud è la zona d’Italia più a rischio per i furti d’auto.