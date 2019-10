Record di vendite per Tesla in Europa

editato in: da

Tesla Model 3, per la prima volta sportiva e grintosa grazie a Novitec

Tesla è il marchio di auto elettriche di grande successo, che oggi raggiunge ottimi risultati di vendita anche in Europa, gli ultimi dati lo confermano. Sono infatti andate molto bene le immatricolazioni nel nostro continente, le auto in tutto a settembre 2019 sono state 1.280.000.

Così il mercato auto europeo ha fatto registrare una crescita del 14% rispetto ai dati relativi allo stesso periodo dell’anno prima, condizionato anche dall’introduzione di nuove regole e normative in tema di immatricolazione e di omologazione, in particolare parliamo del ciclo WLTP. Il mese di settembre 2019 è stato molto importante e positivo anche per il settore delle auto elettriche, le immatricolazioni in totale hanno visto un aumento del 119%.

Tesla è stata il motore trainante di tutto, con un grande successo in quest’ultimo periodo, in particolare è la Model 3 la reginetta, che è stata l’auto elettrica più venduta in Europa registrando 17.500 immatricolazioni, è anche l’undicesimo veicolo più venduto nel complesso. Questo dato è molto importante e significativo, e si aggiunge ad altri dati raggiunti dal marchio.

Il trimestre che va da luglio a settembre 2019 è stato molto positivo per Tesla, che ha registrato un utile netto di 143 milioni di dollari. I veicoli del brand consegnati nello stesso periodo di riferimento sono stati 97mila, con una crescita del 16% rispetto al terzo trimestre 2018 e un aumento dell’andamento rispetto al primo trimestre di quest’anno, che è terminato con 63.000 auto consegnate.

Gli investitori con il titolo di Tesla chiaramente hanno accolto in maniera molto favorevole e positiva i dati di cui sopra. Il titolo stesso ha visto un’impennata delle contrattazioni di Borsa a Wall Street con un rialzo del 20%, attestandosi a 300 dollari per azione. Dallo scorso marzo quello registrato nei giorni scorsi, tra il 23 e il 24 ottobre, è il miglior dato. In questo periodo così positivo per Tesla sia per gli utili che per le vendite si aggiunge anche l’inizio dell’attività anche in Cina, che avverrà tra non molto.

A breve infatti partiranno le attività nella GigaFactory di Shanghai che si occuperà della realizzazione di auto per il mercato asiatico. Le stime a regime sono di una produzione di mille Tesla Model 3 al giorno, un ottimo risultato.