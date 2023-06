Rc Auto: nuova truffa, tanti automobilisti senza copertura

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Assicurazione auto online fake: come proteggersi dalle truffe

Il fenomeno delle false polizze Rc Auto online spopola ormai da anni, ne abbiamo parlato diverse volte, per cercare di mettere in guardia gli automobilisti che potrebbero cascare nella trappola dei contratti assicurativi finti, privi di copertura.

E ancora oggi purtroppo sentiamo continui episodi di questo tipo, che mettono a rischio la circolazione dei veicoli nel nostro Paese. Come sappiamo infatti l’Rc Auto è assolutamente obbligatoria per legge, e chi viaggia in macchina (o altro veicolo a motore) senza copertura assicurativa è punibile con una multa salata, e non solo.

Visto l’aumento dei prezzi delle polizze in Italia, spesso si decide di stipulare una polizza Rc Auto online. In genere infatti sul web si trovano compagnie che offrono gli stessi contratti, con i medesimi vantaggi, a prezzi più convenienti. Oppure ci sono delle offerte particolari o ancora attira la comodità di fare tutto direttamente dal proprio smartphone o pc, senza doversi recare nell’ufficio della compagnia assicurativa. Sappiamo ormai che le pratiche fast sono ormai all’ordine del giorno, acquistiamo tutti qualsiasi cosa su Internet, comodamente seduti sul divano di casa.

Eppure tanti episodi di truffa dovrebbero aiutarci ad aprire gli occhi e far luce sulla questione. Anche di recente è stata scoperta una vicenda che ha come protagonisti proprio degli automobilisti sprovvisti di assicurazione, a loro insaputa. Avevano pagato la polizza alla compagnia, ma la copertura non esisteva, era fake.

Assicurazioni false online: come proteggersi dalle truffe

Le autorità da tempo cercano di dare informazioni e consigli utili per non cadere nella trappola delle Rc Auto fake, purtroppo i truffatori sono sempre pronti per attivarsi e raggirare le persone che agiscono invece in buona fede. Vediamo alcuni dei maggiori accorgimenti da sapere, per non essere ingannati:

prima di tutto bisogna fare molta attenzione al sito che si consulta. Per sicurezza, il consiglio delle autorità e degli esperti è di collegarsi al portale dell’ IVASS , l’Istituto per la Sorveglianza sulle Assicurazioni, e cercare nella sezione consumatori alla voce quick links il Registro Unico Intermediari, inserendo il nome dell’azienda che si vuole cercare e verificare. In questo modo si può controllare che la sua esistenza sia effettiva e reale e che si tratti davvero di un’agenzia assicurativa;

l’Istituto per la Sorveglianza sulle Assicurazioni, e cercare nella sezione consumatori alla voce quick links il Registro Unico Intermediari, inserendo il nome dell’azienda che si vuole cercare e verificare. In questo modo si può controllare che la sua esistenza sia effettiva e reale e che si tratti davvero di un’agenzia assicurativa; sempre sulla stessa pagina è possibile altrimenti controllare il nominativo della persona che ha inoltrato la proposta di polizza e il lavoro che svolge (broker, collaboratore o agente assicurativo);

che ha inoltrato la proposta di polizza e il lavoro che svolge (broker, collaboratore o agente assicurativo); infine, sempre nel sito dell’IVASS, si può leggere l’Elenco Intermediari dell’Unione Europea, nel caso in cui il contatto della compagnia sia estero. Solo così è possibile sapere con certezza se è abilitato e autorizzato a operare in Italia;

oltre al controllo sul sito dell’IVASS, sarà possibile verificare che sulla barra di navigazione appaia la dicitura https prima dell’indirizzo fornito dall’assicuratore: la s finale potrebbe rappresentare una garanzia di sicurezza tecnologica ;

; diffidate dei prezzi troppo bassi , fuori mercato. Anche in questo caso viene può essere d’aiuto il sito dell’IVASS, che permette di accedere alla pagina Preventivatore Pubblico, dove è possibile fare richiesta gratuita di preventivi realistici inserendo la targa del veicolo e altre informazioni richieste;

, fuori mercato. Anche in questo caso viene può essere d’aiuto il sito dell’IVASS, che permette di accedere alla pagina Preventivatore Pubblico, dove è possibile fare richiesta gratuita di preventivi realistici inserendo la targa del veicolo e altre informazioni richieste; attenzione anche al metodo di pagamento, non versare mai l’importo stabilito dalla polizza tramite carta prepagata o carta di credito ricaricabile;

altro modus operandi dei truffatori è inviare sms contenenti la proposta di un contratto assicurativo (Rc Auto e non solo). È meglio sempre diffidare di questa tipologia di proposta, in genere il mezzo utilizzato e sicuro è la posta elettronica, il contratto dovrebbe essere inviato al vostro indirizzo mail, quello che indicate in sede di contratto;

contenenti la proposta di un contratto assicurativo (Rc Auto e non solo). È meglio sempre diffidare di questa tipologia di proposta, in genere il mezzo utilizzato e sicuro è la posta elettronica, il contratto dovrebbe essere inviato al vostro indirizzo mail, quello che indicate in sede di contratto; attenzione a tutti i documenti che vengono forniti, la presenza del marchio o del logo della compagnia assicurativa con cui state firmando la polizza Rc Auto non è garanzia di autenticità. È ben risaputo che esistono siti internet di compagnie assicurative falsi, quasi identici a quelli delle compagnie reali, con tanto di informazioni e loghi identici. Per questo vi consigliamo sempre di verificare, dopo la stipula della polizza, l’esistenza della copertura del vostro veicolo sul Portale dell’Automobilista, selezionando “servizi online” e “verifica copertura RCA”.

L’automobilista è responsabile

Purtroppo c’è un aspetto molto importante che è bene ricordare: quando un automobilista viene fermato senza assicurazione auto, o meglio, con copertura falsa, purtroppo non è scagionato. È sua responsabilità infatti fare tutte le verifiche, le Forze dell’Ordine sono tenute a procedere con l’accusa di frode, la multa e il sequestro del mezzo. Oltretutto, in caso di incidente, deve risarcire di tasca propria.

I casi più recenti

L’autorità di vigilanza assicurativa IVASS ha scoperto di recente decine di nuovi siti web di imprese fake, volte a truffare gli automobilisti. Per questo consiglia sempre di non fidarsi al primo colpo, ma di verificare gli elenchi ufficiali delle compagnie e degli intermediari autorizzati – come abbiamo detto sinora – prima di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa per la copertura del proprio mezzo.

Il rischio a cui ci esponiamo è enorme: non considerate solo la perdita di denaro che consegue dal pagamento di una polizza falsa, ma anche il pericolo di viaggiare praticamente senza assicurazione e quindi di doversi accollare la responsabilità di risarcimento nel caso di un eventuale sinistro su strada.

Attenzione: il pericolo è dietro l’angolo, bisogna stare allerta, le false assicurazioni purtroppo sono sempre molto attive. E purtroppo, nella maggior parte dei casi – proprio perché gli utenti non controllano, per pigrizia o per ignoranza – la truffa viene scoperta solo una volta che si esibiscono i documenti per un controllo stradale delle Forze dell’Ordine al posto di blocco, che si accorgono del contratto di assicurazione falso.

Attenzione ai costi nascosti

Tra le varie compagnie assicurative, in questo caso quelle reali e non fake, è in atto da sempre una vera e propria guerra dei prezzi, visto che sono sempre in aumento. Per questo l’utente è sempre in cerca di contratti e polizze più conveniente.

Ma attenzione: a volte accade che, dietro a un prezzo molto vantaggioso, si nascondono coperture insufficienti, oppure che il prezzo finale si gonfi parecchio rispetto al preventivo iniziale, solo poco prima di procedere con il pagamento della polizza.

Si tratta di escamotage che alcune compagnie assicurative adottano, dove il prezzo reale del premio viene nascosto in pratica fino alla fine della contrattazione. Attenzione anche a questo modus operandi non proprio onesto, anzi.