In Italia, detto fatto: nel nostro Paese ormai da tempo si parlava di questa possibilità, la circolazione dei monopattini e delle bici elettriche nelle nostre città è diffusa e serviva una stretta anche per i veicoli leggeri, e così anche bici e monopattini dovranno essere assicurati.

La questione dell’assicurazione sarà estesa principalmente ai privati, non tanto alle compagnie di noleggio. Purtroppo in questi anni sono stati tanti gli incidenti (e anche le vittime) causati dalla circolazione dei nuovi mezzi di micromobilità urbana.

Incidenti in Italia: i dati

Il numero dei morti su strada tra l'altro, purtroppo, è in costante aumento: nel 2021 le vittime erano 9, nel 2022 sono arrivate a quota 16, con un incremento del 77,8%. Lo scorso anno si sono verificati in Italia in tutto 2.929 sinistri in cui è stato coinvolto almeno un conducente a bordo del suo monopattino elettrico, con un incremento del 39,4% rispetto ai 2.101 del 2021.

L’Asaps, associazione dei sostenitori della Polizia Stradale, ha raccolto i dati che mostrano una situazione terribile anche nel 2023: 759 vittime nei week end sulle strade italiane da gennaio a luglio. In tutto si sono verificati 682 incidenti: 254 in moto, 360 in auto, 83 hanno coinvolto pedoni e carrozzine elettriche, 57 in bici e monopattini, 5 su veicoli pesanti e mezzi agricoli. Numeri che riguardano solo i fine settimana.

Bici e monopattini: assicurazione obbligatoria

La stretta tanto annunciata è diventata realtà. Il Consiglio dei Ministri, come abbiamo dichiarato, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che “recepisce la direttiva europea sulla riforma dell’Rc Auto”. Verranno apportate delle modifiche al Codice della Strada e al Codice delle Assicurazioni Private.

Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, da tempo chiedeva l’introduzione di questa nuova norma, lo avevamo visto nelle scorse settimane. E finalmente si è passati ai fatti. È stato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a proporre il nuovo decreto. In questo modo viene ampliata quindi la categoria dei veicoli che dovranno essere assicurati, con obbligo di RC, tra cui appunto bici e monopattini elettrici.

L'obbligo di assicurazione viene applicato per qualsiasi tipologia di terreno su cui i mezzi viaggiano, senza alcun vincolo, e la Rc Auto deve essere stipulata per mezzi fermi, in movimento oppure in circolazione in zone soggette a restrizioni.

L’assicurazione per biciclette elettriche e monopattini può essere sospesa, anche diverse volte, ma per non più di 9 mesi nel corso di un anno. Si tratta di una possibilità che viene offerta a chi, per esempio, usa il mezzo della micromobilità elettrica urbana solo nella bella stagione, oppure a chi subisce sequestro, rottamazione, confisca di mezzi.

Nel decreto si parla anche dello strumento gratis di preventivazione per gli utenti: se ne prevede il rafforzamento, per poter confrontare i prezzi e le condizioni delle varie compagnie assicurative (lo strumento si trova sul sito dell’IVASS e sul sito del Ministero delle Imprese). Una nuova mossa che garantisce maggiore trasparenza.